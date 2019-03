Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per le partite della 28^ giornata

Puntuali come sempre non possono mancare i nostri consigli per il Fantacalcio di Serie A e anche in questo venerdi 15 marzo, quando la 28^ giornata del primo campionato italiano prenderà il via. Andiamo quindi a conoscere match per match quali sono i giocatori che consigliamo di schierare e color a cui invece sarebbe meglio concedere un poco di riposo in panchina. Partendo quindi dal primo anticipo Cagliari e Fiorentina facciamo attenzione a Chiesa che potrebbe rimanere in panchina dopo l’infortunio rimediato nella precedente giornata: puntiamo quindi su Muriel e Pavoletti, che dovrebbero di nuovo regalare grandi emozioni. Per la sfida tra Sassuolo e Sampdoria, ovviamente consigliamo di tenere in campo Fabio Quagliarella capocannoniere del campionato e Berardi fresco di gol: attenzione però anche a Duncan e Praet in grande stato di forma. Procedendo con i match occhi puntati ora su Spal Roma, dove Ranieri dovrà fare attenzione ai tanti assentii annunciati come ad esempio Zaniolo che difficilmente verrà recuperato in tempo: consigliamo però Petagna per gli estensi in grande stato di forma. Per la partita tra Torino e Bologna i nostri consigli di fantacalcio di Serie A pongono l’accento su Belotti e Sansone, che stanno mettendo in campo prestazioni preziose.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE SFIDE DI DOMENICA

Ben ricco è poi il programma domenicale delle partite della 28^ giornata: ecco che cosa ci riportano i nostri consigli di Fantacalcio per la Serie A di questo 17 marzo. Si parte quindi con Genoa Juventus, dove i riflettori saranno puntati su Federico Bernardeschi e Matuidi, che sono in un grande momento (specie dopo la vittoria ottenuta in coppa): per Atalanta-Chievo facciamo attenzione a Ilicic e Zapata in termini positivi e alla difesa gialloblu, da cui però non ci attendiamo molto nella 28^ giornata. Appare complicato poi individuare dei giocatori da consigliare per Empoli Frosinone visto che entrambe le due squadre stanno realizzando ben poco: per Lazio-Parma però i riflettori sono tutti per Correa e Caicedo (Immobile è squalificato) oltre che Kucka. In vista della sfida tra Napoli e Udinese mettiamo sotto ai riflettori Insigne e Meret, mentre per i friulani facciamo attenzione a Musso, da cui non ci attendiamo una grande prestazione in questo turno. Occhi puntati infine sul derby di Milano: qui i nostri consigli di fantacalcio per la serie A mettono in evidenza Lautaro Martinez (a riposo in Europa league) e Suso, che non può fallire un appuntamento di questo tipo.

