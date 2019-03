Diretta Pescara Cosenza/ Streaming video Rai: quote, abruzzesi favoriti (Serie B)

Pescara Cosenza, diretta dall’arbitro Illuzzi, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 15 marzo 2019, come anticipo d’apertura della ventinovesima giornata di Serie B. Settimana scorsa per queste due formazioni sono arrivate solamente brutte notizie: per il Pescara una pesante sconfitta per 4-1 a Cittadella, mentre il Cosenza ha sfiorato l’impresa contro la capolista Brescia, ma ha perso 2-3 dopo essere andato in vantaggio di due gol. In classifica comunque il Pescara è in piena zona playoff con 44 punti e in caso di vittoria passerebbe almeno una notte al secondo posto, che a fine stagione varrà la promozione diretta senza passare dai playoff. Situazione diversa per il Cosenza, che con 33 punti è a metà strada fra la zona playoff e i playout: tutto è ancora possibile, nel bene e nel male, dunque in vista di Pescara Cosenza non è ancora giunto il momento di fare calcoli nemmeno per i calabresi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Pescara Cosenza in diretta tv sarà la partita visibile in chiaro su Rai Sport + HD, il canale numero 57 delle telecomando dove ogni settimana è trasmesso l’anticipo del venerdì sera del campionato di Serie B. La diretta streaming video di conseguenza sarà garantita gratuitamente su Rai Play, oltre che dalla piattaforma a pagamento DAZN per i propri abbonati. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA COSENZA

Consideriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Pescara Cosenza. I padroni di casa abruzzesi potrebbero scendere in campo con il seguente modulo 4-3-3: Fiorillo in porta, protetto dalla difesa a quattro composta da Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio e Gravillon; nel terzetto di centrocampo i possibili titolari sono invece Memushaj, Crecco e Brugman, così come Marras, Mancuso e Monachello nel tridente d’attacco. La replica del Cosenza dovrebbe essere affidata a uno speculare 4-3-3: per i calabresi dunque mettiamo in porta Perina e davanti a lui la retroguardia a quattro con Bittante, Dermaku, Capela e Legittimo; a centrocampo invece dovremmo vedere in azione Sciaudone, Palmiero e Bruccini; infine Baez, Tutino e Embalo sono i possibili titolari nel tridente d’attacco calabrese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Pescara Cosenza, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è proposto a 2,15. Si sale poi a 3,00 in caso di pareggio e dunque di segno X, discrete comunque le possibilità anche del Cosenza, perché la quota indicata per il segno 2 è pari a 3,75 volte la posta in palio.



