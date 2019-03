Diretta Tirreno Adriatico 2019/ Streaming video Rai: orario e percorso 3^ tappa

Ancora in diretta la Tirreno Adriatico 2019, che oggi ci proporrà la sua terza tappa Pomarance Foligno di 226 km, una frazione decisamente lunga ma con percorso poco impegnativo, che dovrebbe dunque chiamare all’azione i velocisti di spicco presenti in questa edizione della Corsa dei Due Mari, in particolare Elia Viviani e Fernando Gaviria, ma anche altri nomi del calibro ad esempio di Giacomo Nizzolo ma non Nacer Bouhanni, clamorosamente fuori tempo massimo nella cronosquadre. Dunque oggi la Tirreno Adriatico lascerà la Toscana per l’Umbria, attraversando le province di Pisa, Siena e Perugia. La diretta della Tirreno Adriatico per questa terza tappa avrà inizio alle ore 11.00, quando è fissata la partenza da Pomarance, che già ieri ha ospitato l’arrivo della precedente frazione, mentre l’arrivo a Foligno in via Nazario Sauro è fissata indicativamente attorno alle ore 16.15-16.30.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2019

La diretta tv della Tirreno Adriatico sarà anche oggi molto ampia sui canali Rai, dal momento che il collegamento per la terza tappa Pomarance Foligno su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) comincerà già alle ore 13.45, mentre per le fasi finali ci si sposterà su Rai Due dalle ore 15.40. Di conseguenza la diretta streaming video della Tirreno Adriatico sarà ancora una volta garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO: PERCORSO 3^ TAPPA POMARANCE FOLIGNO

Andiamo dunque adesso ad esaminare in maggiore dettaglio che cosa ci offrirà la diretta della Tirreno Adriatico oggi, scoprendo il percorso della terza tappa Pomarance Foligno. La prima parte del tracciato sarà un continuo saliscendi, senza nemmeno un metro di pianura, come è d’altronde normale pedalando nelle zone interne della Toscana. Tra tutte queste continue salitelle, ce ne saranno due identificate come Gran Premio della Montagna: si tratta del Passo del Rospatoio (GPM al km 66,9) e poi della salita di La Foce (km 122,4). Da segnalare anche i due traguardi volanti, che saranno collocati rispettivamente a Monticiano al km 45,2 della corsa e poi a Chiusi al km 140,4. Potremmo identificare proprio il traguardo volante di Chiusi come lo spartiacque della tappa di oggi: da quel momento in poi infatti il percorso si farà molto più semplice, quasi completamente pianeggiante, ed è per questo motivo che è probabile una volata di gruppo a ranghi compatti all’arrivo di Foligno, con grande attenzione per un restringimento della carreggiata con spartitraffico a circa 1,5 km dallo striscione del traguardo e ultima curva ai meno 500 metri.



