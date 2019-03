Europa League 2019 diretta sorteggio/ Quarti streaming video e tv, il tabellone

Il sorteggio dei quarti di Europa League 2018-2019 sarà in diretta oggi, venerdì 15 marzo, alle ore 13.00. Scopriremo dunque i quattro accoppiamenti di partite che verranno disputate giovedì 11 aprile per quanto riguarda l’andata e giovedì 18 aprile al ritorno, che promuoveranno le quattro squadre vincenti in semifinale. Giunti a questo punto, anche l’Europa League è un torneo davvero interessante, con tante big in corsa per la vittoria nella finale di Baku, fissata per il 29 maggio: per l’Italia c’è il Napoli, che ieri ha vissuto qualche brivido a Salisburgo ma ha comunque ottenuto la qualificazione, mentre si è fermata la corsa dell’Inter. Il quadro delle società che oggi parteciperanno alla diretta del sorteggio dei quarti di Europa League è composto da Arsenal, Benfica, Chelsea, Eintracht Francoforte, Napoli, Slavia Praga, Valencia e Villarreal. Quali saranno gli accoppiamenti lo scopriremo tra poco, intanto possiamo ricordare che la prima squadra estratta dall’urna giocherà in casa l’andata e che non esistono più limitazioni di alcun genere, dunque sarà possibile ogni accoppiamento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO

La diretta tv del sorteggio dei quarti di Europa League sarà trasmessa come sempre sulla televisione satellitare: gli abbonati potranno seguirlo su Sky Sport Football (canale numero 203) con ampio pre e post da studio con i vari ospiti presenti. Anche il canale Sky Sport 24 (numero 200) si collegherà per la cerimonia del sorteggio, dunque i clienti Sky potranno attivare l’applicazione Sky Go e seguire l’estrazione dalle urne in diretta streaming video. Inoltre il sorteggio sarà visibile anche su Eurosport ed Eurosport Player. Dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone saranno utili anche per collegarsi al sito www.uefa.com, che naturalmente seguirà il sorteggio in maniera integrale.

SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE: I POSSIBILI INCROCI

Ci avviciniamo dunque alla diretta del sorteggio dei quarti di Europa League: i possibili accoppiamenti sono decisamente gustosi. In primo piano naturalmente c’è per noi il Napoli, che potrebbe vivere una sfida affascinante con il grande ex Maurizio Sarri, ma per il Chelsea l’ipotesi più affascinante sarebbe naturalmente il derby di Londra con l’Arsenal, le due rappresentanti del calcio inglese che in questa stagione sembra avviato a dominare le Coppe. Qualche scricchiolio invece dalla Spagna, sotto forma di inattesa eliminazione del Siviglia da parte dello Slavia Praga, che adesso è probabilmente la rivale che tutti vorrebbero – anche se naturalmente non è da sottovalutare la squadra che ha eliminato la squadra che negli ultimi anni ha avuto la migliore storia con l’Europa League. La Spagna ha comunque Valencia e Villarreal, poi c’è pure il Benfica che è un grande pezzo di storia del calcio europeo e infine l’Eintracht giustiziere dell’Inter, protagonista fin qui di un ottimo torneo e dunque avversario che sarebbe da prendere con le pinze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA