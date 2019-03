Probabili formazioni Spal Roma/ Diretta tv: quanti assenti per Ranieri! (Serie A)

Spal Roma si gioca domani alle ore 18.00, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Paolo Mazza di Ferrara per dare vita a uno degli anticipi della ventottesima giornata di Serie A. Naturalmente gli obiettivi sono molto diversi per queste due formazioni: Spal Roma mette di fronte i ferraresi alla ricerca di punti per la salvezza e i giallorossi che invece inseguono un altrettanto importante quarto posto per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Domenica scorsa la Spal ha perso a San Siro contro l’Inter, la Roma invece ha sofferto ma infine vinto contro l’Empoli nel posticipo di lunedì che ha segnato il ritorno di Claudio Ranieri. L’emergenza giallorossa però prosegue: andiamo allora a vedere le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Spal Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Spal Roma sarà visibile in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky, per la precisione su Sky Sport Serie A (il numero 202) e su Sky Sport 251. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque fare affidamento anche sulla diretta streaming video, garantita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ROMA

LE MOSSE DI SEMPLICI

Parlando delle probabili formazioni di Spal Roma, possiamo sottolineare che Leonardo Semplici ha a disposizione la rosa quasi al completo. Valoti è squalificato, mentre c’è ancora cautela circa le condizioni di Lazzari, con Schiattarella che è dunque pronto a prenderne il posto in caso di necessità. Per il resto, i dubbi dell’allenatore della Spal sono solamente tecnico-tattici e dunque dipenderanno dalle sue decisioni: questo vale soprattutto in attacco, dove Petagna è il sicuro titolare e al suo fianco ci sarà posto solamente per uno tra Paloschi, Antenucci e Floccari, con il primo che parte probabilmente favorito. Il modulo sarà il 3-5-2, da sottolineare anche un ballottaggio nella retroguardia a tre: davanti al portiere Viviano ci saranno sicuramente Cionek e Felipe, Bonifazi è invece favorito su Vicari per l’ultimo posto a disposizione.

LE SCELTE DI RANIERI

Più complicato appare parlare della formazione della Roma in vista dell’impegno in casa della Spal. Infatti Florenzi è squalificato, Manolas, Under, De Rossi e Pellegrini sono tutti indisponibili e c’è cautela anche a proposito delle condizioni di Pastore e Zaniolo, con il primo che andrà al massimo in panchina mentre per il secondo si spera di trovare un posto nell’undici titolare. El Shaarawy, Zaniolo e Perotti dovrebbero infatti agire alle spalle del rientrante Dzeko, ma se l’astro nascente classe 1999 non dovesse farcela ecco che Claudio Ranieri dovrebbe optare per un modulo a due punte, inserendo anche Schick dal primo minuto. In mediana sono scontate le presenze di Nzonzi e Cristante, in difesa è invece da segnalare un doppio ballottaggio. Karsdorp e Santon infatti si contendono il posto da terzino destro, uno fra Marcano e Juan Jesus invece affiancherà Fazio davanti a Olsen.

IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna. All. Semplici.

A disposizione: Gomis, Fulignati, Regini, Simic, Costa, Dickmann, Vicari, Valdifiori, Schiattarella, Jankovic, Antenucci, Floccari.

Squalificati: Valoti.

Indisponibili: nessuno.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; El Shaarawy, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Ranieri.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Santon, Coric, Kluivert, Schick.

Squalificati: Florenzi.

Indisponibili: Manolas, Under, De Rossi, Pellegrini, Pastore



© RIPRODUZIONE RISERVATA