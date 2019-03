Risultati Torneo di Viareggio Cup 2019/ Diretta gol live: Inter a caccia di riscatto

Nuova giornata tutta dedicata ai risultati del Torneo di Viareggio 2019: il prestigioso trofeo riservato alle formazioni primavera italiane e non solo torna di scena anche in questo venerdi 15 marzo e sono tanti i club pronti a scendere in campo per regalarci nuove emozioni in questa che è la quinta giornata della fase a gruppi. il programma come è facile immaginare è fittissimo ma saranno soltanto due le fasce orarie previste. Ecco quindi che alle ore 15,00 udiremo il fischio d‘inizio su ben 9 campi impegnati nella Viareggio Cup: ecco che allora avranno luogo le sfide Bologna-Viareggio, Braga-Cagliari, Bruges-Ternana, Empoli-Uyss New York, Inter-Apia Tigers, Nania-Venezia, Norchi Tbilisi-Rieti, Nordsjaelland-Ascoli e Parma-Euro New york. Sarà quindi previsto nel calendario ufficiale appena un posticipo, previsto per le ore 17,00 tra Torino e Athletico.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO: LA SITUAZIONE

In attesa dei primi risultati del Torneo di viareggio che di arriveranno solo questo pomeriggio, andiamo a veder che sta accadendo nelle classifiche dei 5 gruppi che sono attesi in campo in questo venerdi. Ecco quindi che alla vigilia del fischio d’inizio non possiamo non ricordare la posizione da leader che occupa ora il Torino primavera nel girone 4: i granata con due successi sono approdati alla vetta a punteggio pieno, ma oggi se la vedrà con la prima rivale ovvero l’Atheltico. Nel girone 5 invece è il Parma ad fare la voce grossa per il momento e potrà di nuovo farlo anche oggi pomeriggio visto che i ducali se la vedranno con il fanalino di coda in graduatoria del Euro New york. Nel girone 2 è invece l’Ascoli il club da tenere d’occhio anche se in verità in classifica i distacchi rimangono minimi: stesso discorso poi per l’Inter che pur dopo il pari con il Braga, è sempre in lizza per la prima posizione proprio con i lusitani a pari punti. Registra invece la piena leadership del girone 3 il Bologna: i felsinei con il doppio successo recuperato su Bruges e Ternana, puntano oggi a mettere in cassaforte la qualificazione alla prossima fase.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2019

15:00 Bologna-Viareggio

15:00 Braga-Cagliari

15:00 Club Brugge-Ternana

15:00 Empoli-UYSS New York

15:00 Inter-APIA Tigers

15:00 Nania-Venezia

15:00 Norchi Tbilis-Rieti

15:00 Nordsjaelland-Ascoli

15:00 Parma-Euro New York

17:00 Torino-Athletico-PR



