Video/ Benfica Dinamo Zagabria (3-0): highlights e gol della partita (Europa league)

Il Benfica pur soffrendo festeggia la rimonta dopo la sconfitta di misura sul campo della Dinamo Zagabria. I croati giocano in realtà un’ottima partita dal punto di vista difensivo, tenendo sul filo i portoghesi che non riescono a creare occasioni da gol significative. Come si vede nel video di Benfica Dinamo Zagabria anzi è la Dinamo in contropiede a pungere, la partita sembra essere bloccata ma basta un episodio per risolvere la situazione. Il Benfica riesce a trovarlo al 26’ grazie ad una conclusione “sporca” di Jonas, che beffa il portiere Livakovic, con una traiettoria forse non irresistibile per lui. Ma la palla entra, e con l’1-o si va ai tempi supplementari.

LA SVOLTA

Arriva la svolta con due eurogol: il primo lo trova il difensore Ferro, che non lascia scampo a Livakovic. Quindi, prima della fine del primo tempo supplementare, Stojanovic si fa ammonire due volte in un baleno, e con l’espulsione e la Dinamo Zagabria in dieci, il Benfica piazza il colpo del ko grazie a Grimaldo. Un vero e proprio capolavoro, e sul 3-0 il Benfica gestisce praticamente sul velluto il secondo tempo supplementare, con la Dinamo Zagabria che manca però due gigantesche occasioni per andare in gol, prima con Gojak e poi con il nigeriano Atiemwen, che non riesce ad andare a segno letteralmente da due passi, a tu per tu col portiere greco della formazione lusitana, Valchodimos. Si chiude sul 3-0 ed il Benfica può continuare a sognare l’Europa League eliminando una Dinamo Zagabria comunque meritevole.

