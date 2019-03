Video/ Salisburgo Napoli (3-1): highlights e gol della partita (Europa league)

La squadra di Mister Ancelotti incappa nella sconfitta in terra austriaca con il risultato di 3-1 in favore del Salisburgo nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: poco male per il Napoli che comunque ottiene il passaggio ai quarti di finale del secondo torneo del continente. Come si vede nel video di Salisburgo Napoli, sono proprio i campani a farsi vedere al via con la rete di Milik firmata già al quarto minuto, ma ben presto gli austriaci prendono il sopravvento: il pareggio arriva con Dabbur al 25’ e il primo tempo termina sull’1-1. Nella ripresa poi è sempre la squadra di Rose a dominare il campo e lo dico0no bene i gol di Gulbrandsen e Leitgeb: ad Ancelotti però basta la tripletta firmata all’andata per ottenere la qualificazione e incassa senza troppi drammi. Dando in occhio alle statistiche notiamo bene che è stato proprio il Salisburgo a dominare il campo ieri sera: gli austriaci hanno firmato il 61% di possesso palla oltre a 21 tiri di cui cinque in porta, 11 corner, 3 parate e 508 passaggi completati. Il Napoli invece ha messo a statistica il 39% di possesso palla, 8 tiri di cui 4 correttamente indirizzari, 5 calci d’angolo e solo 339 passaggi completati.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita è intervenuto il tecnico azzurro Carlo Ancelotti per raccontare ai microfoni di Sky la prestazione dei suoi in Salisburgo-Napoli: “L’obiettivo era non farci schiacciare all’inizio e abbiamo fatto gol, e poi gestire. Forse secondo tempo di troppa gestione. Sapevamo che era una squadra difficile”. L’allenatore ha poi aggiunto: “Avevamo un’emergenza in difesa, abbiamo finito senza quattro centrali. La partita è stata preparata molto bene, ha aiutato il finale della prima partita con il 3-0 e il discorso qualificazione si è chiuso sul gol di Milik”. Il tecnico del Salisburgo Marco Rose ha invece affermato: “Sono dispiaciuto per l’eliminazione. Non siamo partiti benissimo, ma poi ci siamo ripresi e abbiamo messo in difficoltà una grande squadra come il Napoli. Peccato per il gol regalato all’inizio, ma sono contento per la reazione. Sapevamo di giocare in una grande atmosfera, i nostri tifosi ci hanno spinto, ma non è stato abbastanza. Abbiamo messo in campo tutto ciò che avevamo, ma era complicato ribaltare il 3-0 dell’andata, non sempre ti va bene, ma abbiamo giocato ad un ottimo livello. Siamo giovani e dobbiamo imparare ancora tanto”.

