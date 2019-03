Video/ Slavia Praga Siviglia (4-3): highlights e gol della partita (Europa league)

Dopo anni di dominio in Europa League, il Siviglia deve chinare la testa al cospetto di uno Slavia Praga irriducibile, capace di non arrendersi neppure quando l’eliminazione sembrava ormai sancita. Dopo il 2-2 dell’andata, anche il match di ritorno fra ceki ed Andalusi non lesina emozioni. Come si vede nel video di Slavia Praga Siviglia, ci mette un quarto d’ora lo Slavia per passare in vantaggio grazie a Ngadey-Ngadjui, bravo a sfruttare un assist di Skoda. I padroni di casa sono brillanti ma un’uscita rovinosa del portiere Kolar sui Quincy Promes provoca un rigore che Ber Yedder trasforma con freddezza. Gol numero 27 per il bomber francese in stagione, ottavo in Europa League, ma dopo appena 2’ nella ripresa lo Slavia torna avanti grazie a Soucek, sfruttando a sua volta un penalty. Al 9’ risponde ancora il Siviglia con uno strepitoso gol di sinistro al volo di Munir. Partita a mille all’ora, ma con la prospettiva dei supplementari le due squadre rallentano.

SI VA AI SUPPLEMENTARI

Si va al prolungamento e dopo 8’ nel primo tempo supplementare Franco Vazuqez piazza di testa il gol del 2-3. La rete del “Mudo” sembra chiudere i conti, ma lo Slavia ha la forza di non perdersi d’animo. Al 12’ segna l’olandese Van Buren, serve ancora un gol ed i ceki lo trovano al 14’ della ripresa. Sugli sviluppi di una punizione Olayinka trova l’assist per Traoré, Kjaer riesce a salvare sulla linea ma si fa carambolare addosso il pallone, che entra beffardo in rete. Esplosione di gioia dello stadio di Praga, lo Slavia compie l’impresa ed elimina la squadra più vincente della storia dell’Europa League.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SLAVIA PRAGA SIVIGLIA, CON LE AZIONI SALIENTI DEL MATCH



© RIPRODUZIONE RISERVATA