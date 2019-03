Video/ Villarreal-Zenit (2-1): highlights e gol della partita (Europa League, ottavi)

Video Villarreal-Zenit 2-1: highlights e gol della partita valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League 2018-19. I sottomarini gialli passano al turno successivo, anche e soprattutto grazie al 3 a 1 dell’andata a San Pietroburgo che lasciava ben poche speranze di rimonta alla compagine russa, che quest’anno nelle coppe europee non ha mai vinto in trasferta. E all’Estadio de la Ceramica (l’ex-Madrigal) è arrivata un’altra sconfitta per la squadra di Semak che ora può concentrarsi esclusivamente sul campionato, dove comanda la classifica con cinque punti di vantaggio sul Krasnodar. Al contrario, gli uomini di Calleja nella Liga spagnola al momento si trovano al quartultimo posto e a ridosso della zona retrocessione, invece in Europa si stanno togliendo soddisfazioni piuttosto importanti e rappresentano un ostacolo insidioso per chiunque voglia arrivare in fondo alla manifestazione. Con un gol per tempo il Villarreal archivia definitivamente la pratica: Gerard Moreno batte Lunev che in precedenza era riuscito a fermare il numero 7 dei sottomarini gialli, a inizio ripresa Carlos Bacca con un gran colpo di testa firma il raddoppio e condanna lo Zenit alla resa incondizionata. Solamente nel recupero arriva la rete – decisamente tardiva – dell’ex-Chelsea Ivanovic che accorcia le distanze ma non modifica la sostanza. Nei 180 minuti gli spagnoli si sono dimostrati superiori e meritano di andare avanti.

LE DICHIARAZIONI

Gerard Moreno, autore di uno dei gol che hanno regalato al Villarreal l’accesso ai quarti di Europa League 2018-19, ha parlato a nome di tutta la squadra: “Abbiamo giocato bene, questa competizione ci dà una grossa mano a ritrovare quella fiducia che avevamo smarrito a inizio stagione e che può tornarci molto utile anche in campionato, dove siamo chiamati a lottare per ben altri obiettivi. Ogni giorno che passa mi sento sempre meglio e mi fa davvero tanto piacere poter essere di aiuto ai miei compagni e al club. Sicuramente nel turno successivo troveremo un avversario molto difficile visto che ormai sono rimaste solamente le migliori squadre, e far parte di questa elite è motivo di grande vanto e orgoglio per noi”.

