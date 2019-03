Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Quagliarella in vetta con 20 gol

Il primo campionato italiano torna sotto ai riflettori ed è quindi arrivato il momento di considerare anche che sta accadendo nella classifica dei marcatori di Serie A: chi al termine della 28^ giornata del primo campionato italiano potrà vantare il titolo di capocannoniere? Anche alla vigilia di questo appassionante turno la lotta al vertice di questa speciale graduatoria è più che mai accesa: se poi consideriamo i match di primo livello previsti (tra tutti il derby della Madonnina tra Milan e Inter) capiamo bene che ci attendiamo grandi cose in questo fine settimana. Intanto però è Fabio Quagliarella a vantare il titolo di capocannoniere e re dei marcatori della Serie A con ben 20 gol a bilancio. Il bomber della Sampdoria, in rete anche contro l’Atalanta nella precedente giornata (dove però i liguri vennero poi sconfitti) vede però subito dietro Cristiano Ronaldo e Piatek che rispettivamente per Juventus e Milan hanno messo a tabella 19 gol a testa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: DIETRO LA VETTA

Anche alle spalle dei primi tre nomi che campeggiano nella classifica dei marcatori di Serie A la lotta è ben ardua e lo sarà ancor di più in questa 28^ giornata di campionato. Dietro al podio troviamo infatti già a quota 17 reti Duvan Zapata per l’Atalanta, di recente tornato al gol dopo un piccolo momento di digiuno: è poi Milik del Napoli a chiudere la top five con 14 gol. Il polacco però anche in questa giornata di campionato dovrà stare attento. Alle sue spalle nella classifica dei marcatori di Serie A troviamo infatti con 13 gol in saccoccia Immobile, fresco della rete contro la Fiorentina. Rimane inoltre ben vicino anche Caputo, capocannoniere dell’Empoli con 12 reti: non scordiamo poi chi è rimasto fermo a 10 gol e quindi Belotti del Torino, Pavoletti del Cagliari e Petagna della Spal.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Quagliarella (Sampdoria) 20

Ronaldo (Juventus), Piatek (Milan) 19

Zapata (Atalanta) 17

Milik (Napoli) 14

Immobile (Lazio) 13

Caputo (Empoli) 12

Petagna (Spal), Pavoletti (Cagliari), Belotti (Torino) 10



© RIPRODUZIONE RISERVATA