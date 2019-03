Diretta Albissola Gozzano/ Streaming video e tv: difficile per i liguri (Serie C)

Albissola Gozzano, che sarà diretta dal signor Nicola Donda, si gioca alle ore 16:30 di sabato 16 marzo ed è valida per la trentunesima giornata nel girone A del campionato di Serie C 2018-2019: una partita fondamentale soprattutto per la formazione di casa, che ha bisogno di punti per cercare la salvezza. Al momento l’Albissola sarebbe salva, ma l’ultima sconfitta sul campo della Juventus U23 ha impedito di allungare su Lucchese e Cuneo; al netto della penalizzazione delle due rivali l’Albissola sarebbe ultima in classifica, e dunque la sfida al Gozzano è particolarmente complicata perché arriva dopo una serie di quattro ko consecutivi e contro una squadra che è virtualmente ancora in corsa per i playoff, pur se il distacco è importante. Anche i rossoblu non stanno benissimo: l’ultima vittoria sul campo è quella di metà gennaio contro il Cuneo, ci sono tre sconfitte nelle ultime quattro e la caduta interna contro l’Olbia è stata particolarmente pesante. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Albissola Gozzano, intanto noi possiamo andare a presentare le potenziali scelte dei due allenatori analizzando al meglio le probabili formazioni della sfida.

Per Albissola Gozzano, Alessio Ambrosi deve rinunciare a Raja e Balestrero che sono squalificati: in mediana dunque potrebbe esserci spazio per Nossa, che sarà avanzato da playmaker basso con Sibilla e Damonte sulle mezzali, mentre in difesa avremo Calcagno e Oprut a protezione del portiere Albertoni mentre Oukhadda e Mahrous correranno sulle fasce. Davanti il solito tridente: Cais la punta centrale, con Bezziccheri e Martignago che saranno i due laterali. Il Gozzano di Antonio Soda non avrà Emiliano (due giornate di squalifica), dunque Tumminelli affiancherà Mangraviti e Gigli nella difesa a tre a protezione di Casadei, sugli esterni a questo punto vanno verso la conferma Petris e Evans con Gemelli e Grossi che si occuperanno di fare gioco e interdizione nella zona nevralgica del campo. Sarà Carletti a comandare il reparto offensivo, agendo da centravanti; ai suoi lati ci sarà spazio per Messias e Bruschi.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Albissola Gozzano indicano come favorita la squadra ospite: vale infatti 2,60 volte la somma messa sul piatto il segno 2 per la vittoria dei piemontesi, mentre il valore per il successo interno dei liguri porta in dote un guadagno pari a 2,85 volte quanto investito. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, andreste a vincere una somma corrispondente a 2,90 volte la cifra puntata con questo bookmaker.



