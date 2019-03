Diretta Foggia Cittadella/ Streaming video DAZN: satanelli cercano riscatto (Serie B)

Foggia Cittadella, diretta dall’arbitro Baroni, sabato 16 marzo 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Settimana estremamente turbolenta per il Foggia, scivolato al terzultimo posto in classifica dopo il ko contro il Lecce nel derby pugliese e costretti a fare i conti con gli atti criminali delle bombe carta lanciate contro le auto dei proprietari e dei calciatori Iemmello e Busellato. E’ stato richiamato Grassadonia in panchina al posto di Padalino, la squadra dovrà provare a reagire contro un Cittadella che con il roboante 4-1 al Pescara ha centrato la sua terza vittoria consecutiva e si è definitivamente rilanciato in zona play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Cittadella non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento DAZN e collegandosi sull’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CITTADELLA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Zaccheria per la diretta Foggia Cittadella. Rossoneri schierati con un 3-4-1-2 con Leali; il francese Billong, Martinelli, Ranieri; Zambelli, Greco, Agnelli, il tedesco Kragl; Chiaretti; Iemmello e Galano. Risponderà il Cittadella, con un 4-3-1-2 che impiegherà Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Moncini e Finotto.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli allenatori del Foggia, Luca Grassadonia, e del Cittadella, Roberto Venturato, schiereranno le loro squadre tatticamente rispettivamente con il 3-4-1-2 e con il 4-3-1-2. Nel match d’andata pari 1-1 tra Cittadella e Foggia allo stadio Tombolato, vantaggio pugliese di Chiaretti e pari veneto di Iori. Al 2 dicembre 2017 risale l’ultimo precedente a Foggia tra le due squadre, con vittoria per 1-3 del Cittadella con reti decisive di Schenetti, Litteri e Kouame. Al 17 aprile 2005 risale l’ultima vittoria casalinga dei Satanelli contro i veneti con il punteggio di 4-1.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano il match tra Foggia e Cittadella praticamente in perfetto equilibrio. Vittoria in casa quotata 2.62 da Bet365, mentre William Hill offre a 3.20 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 2.75 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.00 e 1.75.



