Diretta Gigante Soldeu/ Streaming video e tv: Hirscher ha già la Coppa (Sci)

Ecco il penultimo appuntamento di queste finali della Coppa del mondo di sci ad Andorra: oggi sabato 16 marzo i riflettori si accederanno sullo slalom gigante di Soldeu, prima prova tra i pali per la categoria maschile. Oggi quindi verrà assegnata pure la coppetta di specialità e su tale trofeo ci ha già messo le mani l’austriaco Marcel Hirscher. La classifica in questo senso è ben chiara e la matematica non mente: non per questo però la gara di oggi sarà meno viva e pure lo sciatore di Annaberg vorrà chiudere con un successo la propria stagione e togliersi qualche sfizio dopo qualche risultato non eccellente. Già nell’ultima prova della coppa del mondo, alla vigilia della finale di Andorra proprio Hirscher era stato beffato a Kranjska Gora dall’eterno rivale Henrik Kristoffersen e lo stesso norvegese oggi non sarà meno motivato a dare il massimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI SOLDEU

La diretta della prima manche del gigante di Soldeu avrà inizio alle ore 9.30, quando prenderà il via il primo atleta al cancelletto di partenza, mentre la seconda manche è fissata alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose Granvalira Soldeu El Tarter (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE SOLDEU: I PROTAGONISTI PIU ATTESI

Come annunciato, la coppetta della specialità è già saldamente nelle mani di Marcel Hirscher ma non per questo il gigante di Soldeu sarà meno emozionante anche perché proprio sul finale di stagione si è riaccesa la grande rivalità tra l’austriaco e Henrik Kristoffersen. Il norvegese infatti non solo è tornato a vincere in coppa del mondo, come fatto a Kranjska Gora, ma pure si è cinto il collo con l’oro iridato ai Mondiali di Are proprio poche settimane fa e in questa disciplina. Questo gigante di Soldeu però non sarà solo affare di questi due sciatori: tra i protagonisti attesi sulla neve del El Tarter troviamo senza dubbio anche lo svizzero Loic Meillard e soprattutto i francesi Fanara e Pinturault, benchè vada data una nota di merito a tutto lo squadrone francese, particolarmente numeroso ai gradini più alti della classifica della disciplina. Da tenere sempre in considerazione poi gli azzurri, benché in stagione non abbiano raggiunto grandi traguardi. In questo senso segnaliamo Luca De Aliprandini e Manfred Moelgg tra i protagonisti attesi: mancherà invece Riccardo Tonetti, out per infortunio.



