Diretta Inghilterra Scozia/ Streaming video tv DMAX: i bianchi sognano! (6 Nazioni)

Inghilterra Scozia, diretta dall’arbitro neozelandese Paul Williams è la partita di rugby in programma oggi sabato 16 marzo allo Stadio di Twickenham di Londra: fischio d’inizio previsto per le ore 18,00 nella quinta e ultima giornata del 6 nazioni 2019. Sfida decisiva per i bianchi del ct Eddie Jones che non disperano di trovare il successo finale in questa emozionante edizione 2019 del torneo di rugby più famoso al mondo: la matematica è infatti ancora in favore degli inglesi, che però dovranno attendere anche il risultato della partita a Cardiff. Non va sottovalutata poi la voglia di riscatto degli scozzesi, che potrebbero davvero fare di tutto nella diretta tra Inghilterra e Scozia di questo pomeriggio. Dopo tutto la squadra di Townsend non ha più nulla da perdere se non la possibilità di sbeffeggiare gli avversari, oggi padroni di casa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INGHILTERRA SCOZIA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Inghilterra Scozia in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @RBSSei.

DIRETTA INGHILTERRA SCOZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Come detto prima la diretta tra Inghilterra e Scozia sarà un’occasione unica per Eddie Jones e i suoi per provare a trovare il successo finale: la classifica in questo senso è chiara e vede i bianchi in seconda posizione con 15 punti e solo uno dalla capolista Galles (ma pur uno solo dall’Irlanda terza in classifica). Vincere quindi sarà più che mai necessario e la squadra delle tre rose approccia al turno con entusiasmo. L’Inghilterra dopo tutto è di ritorno dal rinfrancante successo ottenuto contro l’Italia, trovato con l’amplissimo risultato di 57:14. La Scozia invece ha alle spalle alcuni risultati negativi ancora da dimenticare e proverà a farlo oggi nell’ultima occasione che il calendario ancora gli fornisce. Dopo il KO con l’Irlanda la nazionale del ct Townsend ha incassato anche i colpi di Francia e infine del Galles, questo al successo solo nel turno precedente con il risultato di 18-11. Capiamo bene che gli scozzesi oggi metteranno in campo una prestazione davvero energica: che accadrà in campo?



