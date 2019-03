Diretta Italia Francia/ Streaming video tv DMAX: per evitare l’Imbiancata (6 Nazioni)

Italia Francia, diretta dall’arbitro inglese Matthews Carlye, è la partita di rugby in programma oggi sabato 16 marzo allo stadio Olimpico di Roma: fischio d’inizio previsto per le ore 13.30 nella quinta e ultima giornata del 6 nazioni 2019. La diretta tra Italia e Francia di questo pomeriggio si annuncia come un vero e proprio scontro ai gradini più bassi della classifica: di fatto si lotta non tanto perché gli azzurri di O’Shea si riscattino dall’ultimo posto e dal Cucchiaio di legno, ma almeno per evitare l’Imbiancata (ovvero quando una nazionale perde tutti gli incontri). La posta in palio quindi non è davvero molta oggi, ma la nota rivalità tra le due nazionali renderà questa sfida all’Olimpico davvero piccante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA FRANCIA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Italia Francia in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @RBSSei.

DIRETTA ITALIA FRANCIA: COME ARRIVANO LE DUE NAZIONALI

Come annunciato prima la posta in palio per la diretta tra Italia e Francia è in realtà ben poca cosa come pure ci ricorda la classifica, mentre sono tanti i rimpianti per questa edizione del 6 Nazioni ormai giunta al termine. Di fatto la nazionale del ct O’Shea ha perso tutti gli incontri non guadagnando neppur un punticino: lo spettro della nota “imbiancata” è davvero vicino per gli italiani. Gli azzurri poi sono usciti davvero malconci dal precedente turno del 6 Nazioni dove hanno incassato la sonora sconfitta per 57 a 14 contro l’Inghilterra, che oggi punta pure al titolo con il favore della matematica. Anche la Francia di Brunel (ex del match avendo diretto anche la nostra nazionale dal 2011 al 2016) però ha poco da festeggiare e lascia la competizione con parecchi rimpianti. Con pure il KO contro l’Irlanda nella precedente giornata, i galletti hanno messo a segno appena 6 punti in tutto il torneo, incassando un solo successo, contro la Scozia, appena nella terza giornata del torneo.





