Diretta Monza Siena/ Streaming video e tv: Toscani a caccia della salvezza (volley)

Monza Siena, diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Alessandro Cerra, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 16 marzo 2109 alla Candy Arena: fischio d’inizio fissato per le ore 18,00 nella 12^ giornata di ritorno della serie A1. Questa emozionante 25^ giornata del Campionato della Superlega quindi prende il via con la diretta tra Monza e Siena, scontro che interessa la seconda metà della classifica ma che non per questo sarà meno vivo. Siena dopo tutto torna a giocare dopo aver sfiorato la vittoria-impresa contro la titolatissima Modena di Julio Velasco: i toscani si sono arresi solo al tie break e hanno dimostrato di saper mettere in crisi qualsiasi squadra anche se ancora si lotta per la sopravvivenza. Non meno in forma è Monza che sta facendo la voce grossa anche in Europa ma non è disattenta nel perseguire i propri obbietti anche tra i confini nazionali.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire la diretta tra Monza e Siena e anche in tv: l’appuntamento con la diretta tv sarà quindi alle ore 18,00 al canale Raisport +, da tempo punto di riferimento per il volley italiano. Sarà ovviamente garantita anche la diretta streaming video del match, tramite il noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MONZA SIENA: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come detto prima la diretta tra Monza e Siena, benché coinvolga due club nella parte bassa della classifica non sarà meno avvincente vista pure la posta in palio in questa 25^ giornata di stagione: ormai il calendario regolare del Campionato di Superlega volge al termine e sono sempre meno i punti a disposizione. Capiamo bene quindi che la squadra toscana è affamata di vittorie che potrebbero rilanciarla nella lotta salvezza: per ora la Emmas Villas è ancora penultima in classifica ma con solo 4 punti da recuperare su Vibo Valentia, prima squadra a considerarsi salva. Se poi ricordiamo la bella impresa realizzata solo sette giorni fa contro Modena, capiamo bene che i ragazzi di Cichello hanno tutte le carte per fare bene anche oggi. Non meno motivata sarà poi Monza: la squadra lombarda al momento si sta giocando grandi cose nel terzo torneo europeo, ma deve fare attenzione anche agli obiettivi stagionali entro i confini nazionali. Il club di Mister Soli è ora solo alla settima posizione della classifica con 36 punti e deve incamerarne ancora altri per poter mettere in cassaforte la propria partecipazione ai prossimi play off scudetto della serie A1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA