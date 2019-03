Diretta Pontedera Juventus U23/ Streaming video tv: spareggio per i playoff (Serie C)

Pontedera Juventus U23 sarà diretta dal signor Davide Moriconi: allo stadio Ettore Mannucci si gioca alle ore 20:30 di sabato 16 marzo per la trentunesima giornata del girone A per il campionato di Serie C 2018-2019. E’ una sfida diretta per i playoff, forse determinante: il Pontedera difende il suo decimo posto in classifica con 4 punti di vantaggio proprio sui giovani bianconeri, e dunque va da sé che in caso di vittoria archivierebbe l’obiettivo, mentre al contrario permetterebbe agli ospiti di crederci in maniera concreta. Un Pontedera che è stato a lungo decimo, ma che adesso rischia di compromettere tutto: delle ultime quattro partite ne ha vinta soltanto una, e lo 0-3 incassato dalla Virtus Entella ha rappresentato la terza sconfitta senza segnare in questa striscia negativa. La Juventus U23 invece sta disputando tutto sommato un buon campionato, considerate quelle che erano le premesse e l’assoluta novità dello scenario; tuttavia i giovani bianconeri devono ancora fare i conti con un rendimento esterno per nulla all’altezza. La vittoria di misura contro l’Albissola ha comunque ridato fiato alla squadra, e allora nella diretta di Pontedera Juventus U23 vedremo se la corsa verso i playoff si riaprirà del tutto tra queste due squadre, di cui ora andiamo a presentare brevemente le probabili formazioni.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pontedera Juventus U23: come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C è sul portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera finestra di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Dovrete dunque armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone; potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo fisso.

In Pontedera Juventus U23 Ivan Maraia deve fare a meno di Fontanesi e Pinzauti: a sostituire il difensore centrale, completando il reparto con Alessio Benedetti e Borri davanti a Biggeri, sarà uno tra Marseglia e Prete mentre in coppia con Tommasini giocherà Riccardo Benedetti. Per il resto la formazione granata non cambia: Mannini e Masetti sugli esterni con Caponi e Serena che agiscono da mezzali a spalleggiare la regia di Giuliani, schierato come playmaker davanti alla difesa. Nella Juventus U23 manca Muratore, dunque spazio per Leandro Fernandes in mezzo al campo con Kastanos e Nicolussi Caviglia, reduce dall’esordio in Serie A, sulle mezzali. Di Pardo e Beruatto saranno i due terzini con Andersson e Alcibiade schierati centrali davanti a Del Favero, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Nocchi; Zanimacchia il trequartista, a formare la coppia offensiva dovrebbero essere nuovamente Mokulu Tembe e Mavididi.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Pontedera Juventus U23 indicano come favorita la squadra di casa, ma in una situazione di grande equilibrio: infatti vale 2,35 volte la somma messa sul piatto il segno 2 che indica la vittoria interna dei padroni di casa, mentre per il successo in trasferta dei giovani bianconeri il valore arriva a 3,00 volte la somma che deciderete di investire. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, il vostro guadagno arriverebbe a 3,05 volte quanto giocato con questo bookmaker.



