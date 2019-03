Diretta Renate AlbinoLeffe/ Streaming video e tv: derby salvezza (Serie C)

Renate AlbinoLeffe verrà diretta dal signor Marco Monaldi e, in programma alle ore 20:30 di sabato 16 marzo, rappresenta l’anticipo nel girone B della Serie C 2018-2019. Siamo arrivati alla trentunesima giornata del torneo, e dunque ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione della stagione regolare: al Comunale di Meda il derby lombardo è particolarmente delicato per quanto riguarda la corsa alla salvezza. Dopo il pareggio di Imola, con il quale ha spezzato una serie di due sconfitte senza segnare, il Renate si è portato a tre punti di vantaggio sullo stesso AlbinoLeffe, che al momento rappresenta per tutti la squadra da lasciarsi alle spalle per evitare i playoff. I nerazzurri si sono rimessi in corsa con una bella serie utile durata dieci turni, e adesso sperano di ottenere una vittoria che sarebbe facilmente decisiva; i bergamaschi hanno perso altro terreno con la sconfitta interna contro il Teramo, ma le tre vittorie consecutive ottenute a febbraio mantengono accesa la speranza di salvarsi subito. Vedremo dunque come andranno le cose in questa diretta di Renate AlbinoLeffe, intanto possiamo valutare nel dettaglio le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate AlbinoLeffe non è disponibile: le partite del campionato di Serie C infatti sono esclusiva, per il quinto anno consecutivo, della piattaforma elevensports.it. Dovrete armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la partita in diretta streaming video; potrete decidere di abbonarvi al servizio con una quota stagionale (gratis per chi rinnovasse la sottoscrizione dallo scorso anno) oppure acquistare di volta in volta il singolo match, che salvo eccezioni ha un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE ALBINOLEFFE

In Renate AlbinoLeffe dovremmo vedere la squadra di casa disposta con il 3-5-2: un dubbio a destra dove Venitucci e Finocchio insidiano la maglia di Guglielmotti, per il resto dovrebbe essere la solita formazione con Cincilla protetto da una linea nella quale agiscono Vannucci, Caverzasi e Priola con Anghileri che giocherà come esterno a sinistra. In mezzo al campo Quaini sarà il playmaker schierato davanti alla difesa; Simonetti e Pavan le due mezzali, poi Piscopo e Spagnoli giocheranno davanti come attaccanti. L’AlbinoLeffe ha un modulo speculare, nel quale cerca spazio Giorgione come mezzala a prendere eventualmente il posto di Sbaffo o Romizi; il regista sarà l’esperto Genevier, ai lati del centrocampo ecco Gelli e Gonzi come di consueto con una difesa nella quale Sabotic può sostituire Mondonico, sicuri del posto Riva e Gavazzi a protezione del portiere Cortinovis. Il tandem offensivo sarà formato, salvo sorprese, da Kouko e Cori.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per Renate AlbinoLeffe indicano come la squadra favorita sia quella di casa: vale infatti 2,20 volte la posta il segno 1 per la vittoria dei nerazzurri, mentre il successo esterno dei bergamaschi è regolato dal segno 2 e porta in dote una vincita corrispondente a 3,40 volte quanto messo sul piatto. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, andreste a guadagnare una somma pari a 2,95 la vostra puntata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA