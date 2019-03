Diretta Sassuolo Sampdoria/ Streaming video e tv: De Zerbi sfida Giampaolo (Serie A)

Sassuolo Sampdoria, diretta dall’arbitro Dionisi, si gioca naturalmente al Mapei Stadium di Reggio Emilia e, alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, aprirà il programma del sabato per la ventottesima giornata di Serie A. Sassuolo Sampdoria sarà a dire il vero una partita importante soprattutto per gli ospiti blucerchiati: Marco Giampaolo infatti, dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, si gioca infatti forse l’ultima chance per rimanere in scia alle squadre che puntano ad un posto nella prossima Europa League, dunque fare risultato pieno sul campo del Sassuolo potrebbe essere fondamentale per la Sampdoria. I neroverdi invece, con 32 punti, hanno ben poco da chiedere al campionato, se non chiudere bene e dare qualche altra soddisfazione ai tifosi, come il pareggio di domenica scorsa contro il Napoli. A livello di motivazioni dovrebbe avere qualcosa in più la Sampdoria: sarà questo a fare la differenza?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sassuolo Sampdoria in diretta tv sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky, per la precisione su Sky Sport Serie A (il numero 202) e su Sky Sport 251. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque fare affidamento anche sulla diretta streaming video, garantita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Sassuolo Sampdoria. Per i padroni di casa è squalificato Bourabia, mister Roberto De Zerbi dovrebbe puntare sul classico 4-3-3 con un ballottaggio fra Sensi e Magnanelli in cabina di regia e due maglie su tre già assegnate nel tridente d’attacco per Berardi e Djuricic, mentre Boga e Babacar sono in ballottaggio e in base alla decisione in merito di De Zerbi si capirà anche la posizione di Djuricic, se punta centrale oppure ala sinistra al fianco di Babacar. Per la Sampdoria di Marco Giampaolo un dubbio in difesa tra Colley e Tonelli, ma soprattuto c’è molto da decidere in attacco, dove l’unica certezza è l’eterno Quagliarella. Con lui potrebbero agire Ramirez da trequartista e Gabbiadini al suo fianco, ma queste due maglie sono ancora da assegnare in modo definitivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Abbastanza equilibrato risulta essere il pronostico di Sassuolo Sampdoria secondo le quote dell’agenzia Snai. Infatti il segno 1 per un successo del Sassuolo varrebbe 2,45 volte la posta in palio, mentre in caso di segno 2 si arriverebbe a quota 2,95 per chi credesse nella vittoria blucerchiata. L’ipotesi più remunerativa sarebbe però un pareggio, infatti il segno X a Reggio Emilia è quotato a 3,25.



