Diretta Slalom Soldeu/ Streaming video e tv: coppetta già assegnata! (Sci)

Oggi sabato 16 marzo è attesa per le Finali della Coppa del mondo di sci femminile ad Andorra la prestigiosa prova dello slalom speciale a Soldeu: sarà ancora la neve del El Tarter quindi a essere protagonista oltre alle atlete, star della disciplina tra i pali stretti. Regina indiscussa in questo senso è senza dubbio Mikaela Shiffrin: la sciatrice americana che di fatto già stringe pure la coppa più preziosa, sa già di venir premiata anche con la coppetta di specialità una volta arrivata al traguardo. La classifica ci presenta infatti un quadro fin troppo chiaro e la supremazia della statunitense non è affatto cosa nuova: non a caso la Shiffrin ai Mondiali di Are ha pur trovato l’oro iridato nella prova dello slalom speciale. Ci attendiamo quindi una grandissima prova della sciatrice americana anche oggi allo slalom di Soldeu, ma ovviamente non sarà la sola a voler chiudere la stagione della Coppa del mondo nel migliore dei modi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI SOLDEU

La diretta dello slalom di Soldeu avrà inizio alle ore 10.30, quando prenderà il via la prima manche di questa gara delle finali di Coppa del Mondo, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà alle ore 13.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Andorra (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM SOLDEU: LE PROTAGONISTE PIU’ ATTESE

Con la coppa generale oltre che la coppetta di specialità già in mano, per la diretta dello slalom di Soldeu non possiamo che vedere Mikaela Shiffrin come sciatrice più attesa sulla neve del El Tarter. La sciatrice americana poi pare più che mai pronta e in forma per chiudere in bellezza con la vittoria la sua stagione di Coppa: dopo l’oro iridato la statunitense è tornata vincere anche in Coppa del mondo solo pochi giorni fa nella gara di Splindleruv Mlyn. Benché certo è atteso un vero e proprio exploit della Shiffrin, gli altri due gradini del podio sono ancora tutti da decidere. Ecco che allora vediamo in tal senso tra le protagoniste più attese tra i pali stretti la slovacca Petra Vlhova, autrice di un finale di stagione davvero scoppiettante, e pure Anna Swenn Larsen e Wendy Holdener, che di certo punta a un gran risultato per riscattare tanti terzi posti raccolti in stagione. Per quanto riguarda lo squadrone azzurro teniamo presenti i nomi di Irene Curtoni e Chiara Costazza, benché le due non si siano tolte molte soddisfazioni in questa edizione 2019 della Coppa del mondo: staremo a vedere però che dirà oggi la pista.



