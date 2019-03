Diretta Tirreno Adriatico 2019/ Streaming video Rai: orario e percorso 4^ tappa

Sempre in diretta la Tirreno Adriatico 2019: oggi sabato 16 marzo sarà anzi un giorno importante per la Corsa dei Due Mari, perché la quarta tappa Foligno Fossombrone di 221 km sarà davvero impegnativa e chiamerà all’azione tutti i big presenti in questa Tirreno Adriatico, dagli uomini da classiche come Peter Sagan e Greg Van Avermaet fino ai big da classifica, a partire da Primoz Roglic e Tom Dumoulin che sono usciti meglio dalla cronosquadre, fino a Vincenzo Nibali e Geraint Thomas. Sappiamo che in questa edizione manca un arrivo in salita vero e proprio, dunque a fare la differenza saranno le prove contro il tempo e le frazioni con i Muri dell’Italia centrale, in particolare quella di oggi e poi ancora quella di domani pedalando verso Recanati. Si entra oggi nelle Marche, che non lasceremo più: le province attraversate saranno quella di Perugia con la partenza da Foligno, sede ieri dell’arrivo, per poi passare appunto alle Marche e per la precisione alla provincia di Pesaro Urbino. Segnaliamo adesso le informazioni di base per seguire la diretta della Tirreno Adriatico in questa quarta tappa: la partenza è fissata alle ore 10.50 da Foligno, mentre l’arrivo a Fossombrone in via Martiri della Resistenza è atteso tra le ore 16.00 e le 16.30.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2019

La diretta tv della Tirreno Adriatico sarà anche oggi molto ampia sui canali Rai, dal momento che il collegamento per la quarta tappa Foligno Fossombrone su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) comincerà già alle ore 13.55, mentre per le fasi finali ci si sposterà su Rai Due dalle ore 15.40. Di conseguenza la diretta streaming video della Tirreno Adriatico sarà ancora una volta garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO: PERCORSO 4^ TAPPA FOLIGNO FOSSOMBRONE

Andiamo dunque adesso ad esaminare in maggiore dettaglio che cosa ci offrirà la diretta della Tirreno Adriatico oggi, scoprendo il percorso della quarta tappa Foligno Fossombrone, che merita davvero di essere analizzato con grande attenzione. Detto che di pianura ce ne sarà ben poca già dai primi chilometri, la differenza rispetto a ieri naturalmente è che il difficile sarà nel finale, rendendo questa tappa fondamentale anche in ottica classifica generale. Il primo Gpm sarà a Villa del Monte al km 128,8 e sarà già un perfetto esempio di ciò che attende i corridori oggi: salita di nemmeno 2 km, ma con punte di pendenza massima fino al 19%. Sarà collocato su una salita anche il primo traguardo volante in località Cartoceto al km 163, ecco poi il secondo GPM a Monteguiduccio (km 185,4). Questa sarà una salita lunga (12,6 km) ma molto irregolare, con tratti in falsopiano o anche in discesa intervallati a strappi decisamente impegnativi, con punte fino al 19% nella prima parte e di nuovo al 18% nel finale. Si arriverà poi a Fossombrone e al primo passaggio nella località di arrivo ci sarà il secondo traguardo volante di giornata (km 202,6), ma soprattutto avrà inizio un circuito da ripetere due volte e caratterizzato dalla durissima salita di I Cappuccini, uno strappo di circa 1,5 km con pendenza media al 10,6% e punte di pendenza massima al 19%, il primo passaggio al km 206,1 e il secondo al km 215,4. Seguirà una discesa più lunga ma meno impegnativa, comunque anch’essa importante perché terminerà praticamente allo striscione dell’ultimo chilometro, che sarà di nuovo leggermente in salita. Nulla di che, ma se ci sarà un arrivo di un gruppetto, ecco che potrebbe essere una variabile da considerare per la volata.



