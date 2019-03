Ci avviciniamo alla 28^ giornata del primo campionato italiano ed è quindi arrivato il momento di conoscere quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A. I match messi in programma sono di grande rilevanza e i punti in palio pesantissimi per la stagione in corso: a nessuno sarà concessa alcuna leggerezza. Prima per di esaminare da vicino le probabili formazioni di Serie A vediamo quali saranno le sfide attese in questo fine settimana. Come è noto il turno è partito già ieri con il primo anticipo tra Cagliari e Fiorentina: saranno poi tre i match previsti in questo sabato, dove spicca senza dubbio la sfida serale tra Torino e Bologna. Per la giornata di domenica il calendario è ben ricco: si parte come il lunch match al Marassi tra Genoa e Juventus, e si chiuderà in bellezza con il derby della Madonnina tra Milan e Inter atteso alle ore 20,30. Andiamo quindi a controllare le probabili formazioni di Serie A studiate per questa attesa e intensa 28^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA

Per le probabili formazioni di Serie A i neroverdi dovranno mantenere il 4-3-3 dove in difesa trovano spazio dal primo minuto Lirola, Ferrari, Demiral e Rogerio. Sarà reparto a 4 di fronte a Audero anche per i liguri con le maglie consegnate a Bereszynski, Andersen, Colley e Murru.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ROMA

Ranieri per la 28^ giornata dovrà fare a meno di Florenzi fermato dal giudice sportivo: saranno Karsdorp e Kolarov ad agire ai lati della difesa, che verrà completata da Marcano e Fazio al centro. Sarà reparto a 3 per la Spal con Cionek, Felipe e Bonifazi chiamati dal primo minuto al Mazza.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BOLOGNA

Dopo le belle cose fatte vedere nel turno precedente, Mazzarri si affiderà al duo Belotti-Iago Falque per l’attacco dei granata: risponderà una difesa a 4 degli emiliani con le maglie da titolare sulle spalle di Mbaye, Danilo, Lyanco e Dijks.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS

Possibile ampio turnover per Allegri dopo le grandi fatiche della Champions League contro l’Atletico: sarà invece 11 titolare per Prandelli tra le mura di casa, con un tridente offensivo formato da Sanabria, Lazovic e Kouame.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CHIEVO

Ballottaggio tra i pali per la Dea con Gollini messo in dubbio fino all’ultimo in favore di Berisha. Nessun dubbio per Di Carlo che nelle probabili formazioni di Serie A di questo turno ritrova persino Rigoni, smaltita la squalifica della precedente giornata.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FROSINONE

Sarà il 3-5-2- il modulo di riferimento per i toscani che si affideranno a Caputo e Farias in attacco visto che La Gumina è fuori dai gioco. Modulo speculare per i canarini con in attacco Ciano confermato assieme a Pinamonti dal primo minuto di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PARMA

Per la 28^ giornata di Serie A pochi i dubbi in avanti per Inzaghi: senza immobile daranno Caicedo e Correa a proporsi per le due maglie disponibili in attacco. Sarà tridente offensivo invece per i ducali che in questo match puntano su Gervinho, Inglese e Siligardi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

Per l’11 campano tornano in campo dal primo minuto sia Maksimovic che Koulibaly, rimasti a riposo in settimana per squalifica rimediata in Europa League. Sarà difesa a tre invece per i friulani, che invece si appoggeranno come titolari a De Maio, Troost Ekong e Wilmot, posti di fronte a Musso.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

Spalletti ha quasi le mani legate facendo i conti con i tanti infortuni: in attacco però sarà in campo fresco e riposato Lautaro Martienz, che di nuovo farà le veci di Icardi, vista la situazione di stallo con il club. Sarà 11 titolare per Gattuso che in avanti di baserà sul tridente composto da Suso, Calhanoglu e Piatek.



