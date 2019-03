Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori per la 29^ giornata

Ecco che il secondo campionato italiano torna sotto ai riflettori anche in questo fine settimana e siamo tutti impazienti di conoscere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B di questa 29^ giornata. Prima però di esaminare con cura le mosse e le scelte dei tecnici per questo decisivo turno di ritorno della cadetteria, ricordiamo che cosa ci riserva anche il calendario. Dopo l’anticipo del venerdi sera tra Pescara e Cosenza, ecco che saranno ben 5 le sfide che avranno luogo questo sabato e quindi 4 con fischio d’inizio fissato alle ore 15.00 e una alle 18.00 e per la precisione Verona-Ascoli. Saranno poi tre i posticipi domenicali, con il match tra Crotone e Lecce come gran finale della 29^ giornata di campionato, atteso alle ore 21,00. Andiamo quindi a conoscere da vicino le probabili formazioni di Serie B che vedremo in campo nella 29^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SPEZIA

Gli stregoni dovrebbero tenere fede al 3-4-1-2 visto già contro il Pescara nella precedente giornata, con Insigne e Coda ancora titolari in attacco. Sarà attacco a tridente per i liguri con in campo dal primo minuto Pierini, Okereke e Vignali

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CITTADELLA

Per le probabili formazioni di Serie B i satanelli dovrebbero puntare nuovamente su una difesa a tre davanti a Leali, e composta da Loiacono, Billong e Ranieri. Al confronto sarà reparto a 4 per i granata di fronte al numero 1 Paleari: le maglie da titolari andranno a Benedetti, Drudi, Adorni e Cancellotti.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO SALERNITANA

I toscani non rinunceranno al 3-4-1-2 come modulo di partenza e in avanti vedremo dal primo minuto in campo Raicevic e Murilo supportati da Diamanti sulla tre quarti (e fresco di gol). Risponderanno i granata con Jallow e Calaio in attacco, mentre toccherà a Anderson agire sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA PERUGIA

Dopo quanto accaduto nel turno precedente, i patavini non possono fare a meno di Bonazzoli in attacco, accompagnato da Mbakogu e Baraye dal primo minuto. Di risposta gli umbri prepareranno una difesa a 4 e composta da Mazzocchi, Sgarbi, Gyomber e Rosi, posti di fronte a Gabriel tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ASCOLI

Il Verona scenderà in campo ancora una volta con il 4-3-3 come modulo: qui troveranno spazio in mediana Faraoni, Gustafsson e Henderson. Sarà un centrocampo a 3 per i bianconeri, con le maglie da titolari sulle spalle di Frattesi, Troiano e Addas.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CARPI

I siciliani si affideranno nella 28^ giornata a Puscas in coppia con Nestorovski in attacco, come pure i falconi: qui però saranno Arrighini e Marsura a fare da doppia punta.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CREMONESE

Per i lagunari il modulo potrebbe essere di nuovo il 3-5-2 che in attacco vedrebbe dal primo minuto Citro e Di Mariano (Bocalon è squalificato). Attenzione alle due punte dei grigiorossi e quindi Strizzolo e Piccolo, di nuovo confermati anche in questo turno.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE LECCE

Gli squali si affideranno ancora a Cordaz tra i pali e di fronte a sè il numero 1 vedrà Curado, Spolli e Golemic. Sarà difesa a 4 nel confronto per i giallorossi, con Meccariello e Lucioni al centro e il duo Calderoni-Venuti ai lati.



