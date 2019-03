Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (28^ giornata)

Si accendono i riflettori sul primo campionato italiano ed è quindi arrivato il momento di considerare anche i pronostici di Serie A fissati dalla nostra redazione per le sfide della 28^ giornata di campionato. Il programma è infatti ben avvincente e prima di analizzare da vicino quote, scommesse e pronostici di Serie A dobbiamo dare un paio di indicazioni. Innanzitutto questo ottavo turno di ritorno è già iniziato ieri con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina: saranno poi, da programma, ben tre le partite che si accederanno questo sabato e qui spicca la sfida tra Sassuolo e Sampdoria prevista alle ore 15,00. Ben ricco il calendario per domenica 17 marzo: si partirà già alle ore 12,30 con Genoa-Juventus, ma il gran finale sarà tutto per il derby di Milano tra Milan e Inter, previsto alle ore 20,30. Diamo quindi uno sguardo ora ai pronostici di Serie A fissati dalla nostra redazione, partita per partita.

PRONOSTICO SASSUOLO SAMPDORIA

Per i pronostici di Serie A appare complicato definire un esito certo dell’anticipo al Mapei Stadium: entrambi i club arrivano da qualche risultato negativo che deve venir ancora smaltito. Va però detto che i liguri hanno dalla loro Fabio Quagliarella, capocannoniere del campionato.

PRONOSTICO SPAL ROMA

Contro gli estensi Ranieri e i suoi non avranno vita facile, visti pure gli infortuni e un necessario periodo di assestamento dopo il cambio panchina: i giallorossi rimangono comunque i primi favoriti alla vittoria al Mazza.

PRONOSTICO TORINO BOLOGNA

Dopo anche il KO subito contro la Juventus non sono certo gli emiliani i favoriti al successo a Torino: va però detto che si tratta di un match speciale per Mazzarri come per Mihajlovic e possiamo attenderci anche qualche sorpresa.

PRONOSTICO GENOA JUVENTUS

Con lo scudetto ormai in mano è ben difficile vedere la Vecchia Signora sfavorita alla vigilia di un match: anche se il Marassi è un campo complicato Allegri e i suoi non dovrebbero mancare i tre punti messi in palio.

PRONOSTICO ATALANTA CHIEVO

Contro il fanalino di coda del primo campionato italiano la squadra bergamasca non dovrebbe avere alcun problema benché arrivi dalla sconfitta piuttosto nervosa contro la Sampdoria.

PRONOSTICO EMPOLI FROSINONE

Per lo scontro salvezza appare complicato stilare i pronostici di Serie A: nel confronto infatti nessuno due due club sta registrando un buon stato di forma. Il fattore campo potrebbe anche non essere così determinante al triplice fischio finale.

PRONOSTICO LAZIO PARMA

Benché i ducali stiano facendo bene (lo dimostra anche l’ultima vittoria ottenuta contro il Genoa), di certo la Lazio di Inzaghi vanta un migliore stato di forma al confronto benché i biancocelesti arrivano a tale appuntamento solo con un pareggio alle spalle.

PRONOSTICO NAPOLI UDINESE

Benché la squadra di Nicola sia in netta crescita è ben difficile non vedere il Napoli favorito specie tra le mura di casa del San Paolo. Pur dopo l’impegno in Europa league la squadra campana rimane la favorita d’obbligo.

PRONOSTICO MILAN INTER

Trattandosi di una stra cittadina appare di per sè molto difficile fissare un proposto definitivo: eppure vi sono alcuni dati alla vigilia da considerare. Nel confronto infatti i rossoneri arrivato a tal appuntamento meglio attrezzati: l’infermeria è praticamente vuota e Gattuso ha avuto modo di istruire i suoi con calma. Non così Spalletti impegnato anche in Europa league: sono poi tante e pesantissime le assenze annunciate per la 28^ giornata di Serie A.



© RIPRODUZIONE RISERVATA