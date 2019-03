Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite (29^ giornata, 16-17 marzo)

Andiamo ad analizzare i pronostici di Serie B, che sono quelli che fanno riferimento alla 29^ giornata: siamo arrivati alla decima di ritorno e dopo questo turno ci sarà la sosta per gli impegni delle nazionali. Un ideale punto dunque per tracciare un bilancio della situazione, e lanciare la volata in vista dell’ultima parte della stagione regolare: inevitabilmente tutti i vari traguardi sono ancora da raggiungere e, come da tradizione, nel campionato cadetto continua a regnare l’incertezza. Vediamo allora alcune delle principali indicazioni per i pronostici di Serie B, partendo dalle prime partite in ordine cronologico per poi valutare anche quelle che si giocheranno domenica 17 marzo, quando si chiuderà il turno (questa volta non è previsto il Monday Night).

PRONOSTICO BENEVENTO SPEZIA (sabato ore 15:00)

Partita molto interessante, soprattutto per un dato curioso: entrambe le squadre infatti hanno perso le ultime due gare, e dunque vanno a caccia di rilancio. Il Benevento punta ancora la promozione diretta ma a questo punto non ha più tempo da perdere e deve dimostrare di poter confermare sul campo la competitività di una rosa costruita per vincere il campionato; lo Spezia al momento sarebbe fuori dai playoff e questo esito sarebbe un fallimento per una società che ormai da anni sta provando a salire di categoria. Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci parlano di un Benevento favorito: valore di 2,00 volte la puntata per il segno 1 contro il 4.25 che accompagna il segno 2 da giocare per il successo esterno della squadra ligure. Con il pareggio, regolato dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,10 volte quanto messo sul piatto.

PRONOSTICO FOGGIA CITTADELLA (sabato ore 15:00)

Allo Zaccheria i pugliesi hanno un’occasione per provare a uscire dalla zona calda: la squadra rossonerao sarebbe al sicuro ma convive dall’inizio della stagione con i punti di penalizzazione, che adesso sono 6 (erano 8) e inevitabilmente trascinano i satanelli nei bassifondi. Clima infuocato negli ultimi giorni, intanto in panchina è tornato Gianluca Grassadonia. Sulla carta il Cittadella ha maggiore valore: già lo scorso anno questa squsadra ha giocato i playoff e adesso ci riprova, sembra essersi rimessa in carreggiata con gli ultimi risultati ma si deve confermare perchè la concorrenza è agguerrita. Le quote Snai sono curiose: indicano infatti una totale parità per i segni 1 e 2 che identificano le due vittorie, e che in entrambi i casi vi permetterebbero di guadagnare 2,75 volte quello che avrete investito. L’ipotesi del pareggio è quella che porta in dote la vincita maggiore: scommettendo sul segno X intaschereste una somma pari a 3,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul tavolo.

PRONOSTICO LIVORNO SALERNITANA (sabato ore 15:00)

Gli ultimi risultati centrati dal Livorno hanno permesso agli amaranto di uscire dai guai, ma il discorso salvezza va ancora archiviato e da qui al termine della stagione fare punti al Picchi diventa piuttosto decisivo. La Salernitana punta la qualificazione ai playoff: lo splendido avvio di campionato non è stato onorato e alla fine la società ha anche cambiato allenatore. Come il Livorno: Roberto Breda è il grande ex, con la Salernitana ha centrato la storica promozione in Serie A, ci è tornato per chiudere la carriera e poi l’ha allenata per una stagione. Per la Snai il segno 1 per la vittoria del Livorno vale 2,20 volte la puntata contro il 3,50 che identifica il successo esterno dei granata, siamo ad un valore di 2,90 volte la somma messa sul piatto per il segno X, che regola l’eventualità del pareggio.



