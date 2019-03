Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live 28^ giornata (16 marzo)

Per i risultati di Serie A che ci attendono sabato 16 marzo, dobbiamo analizzare tre partite che riguardano la ventottesima giornata: siamo dunque nella nona del girone di ritorno e ci avviciniamo sempre più alla conclusione del campionato. Alle ore 15:00 vivremo Sassuolo-Sampdoria, avremo poi alle ore 18:00 Spal-Roma mentre la chiusura sarà dedicata al primo anticipo serale, quello delle ore 20:30, che sarà Torino-Bologna. Le squadre coinvolte in queste tre sfide giocano in particolar modo per un posto in Europa, con i felsinei che invece sono impegnati nella corsa alla salvezza: non ci resta dunque che stare a vedere quello che succederà sui tre campi, a questo punto i risultati di Serie A diventano sempre più importanti per la conformazione di una classifica che certamente sta assumendo una forma sempre più definitiva ma è ancora in divenire, soprattutto per certi duelli.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Analizzando meglio i risultati di Serie A per questo sabato, scopriamo che la corsa alle posizioni europee potrebbe subire un bello scossone: la Roma, che ha vissuto il ritorno di Claudio Ranieri battendo l’Empoli, entra in questa giornata con il quinto posto in classifica ma spera ancora di tornare nelle prime quattro, sapendo di poter sfruttare il risultato del derby per accorciare su una delle due milanesi o su entrambe. Incredibilmente, il Torino potrebbe avvicinare la quota Champions League: se il Milan dovesse vincere domenica sera, battendo il Bologna i granata di Walter Mazzarri sarebbero a soli tre punti dal quarto posto, naturalmente dovrebbero poi lottare con la stessa Roma (senza dimenticarsi dell’Atalanta, e magari della Lazio) ma nelle ultime dieci giornate della Serie A sarebbero assolutamente in corsa. Il Sassuolo non ha più speranze di Europa League, ci crede la Sampdoria che però è a una delle ultime chiamate e, mancando il successo al Mapei Stadium, sarebbe definitivamente costretta a salutare la possibilità internazionale. Il Bologna gioca per la salvezza: la vittoria contro il Cagliari ha riportato i felsinei ad un solo punto dall’Empoli, adesso però bisogna trovare continuità e una vittoria esterna sarebbe l’ideale per prendersi una posizione virtualmente utile, aspettando i risultati delle principali rivali che arriveranno domenica.

RISULTATI SERIE A: 28^ GIORNATA

ore 15:00 Sassuolo-Sampdoria

ore 18:00 Spal-Roma

ore 20:30 Torino-Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 75

Napoli 57

Milan 51

Inter 50

Roma 47

Torino, Atalanta 44

Lazio* 42

Sampdoria 39

Fiorentina 37

Parma 33

Sassuolo 32

Genoa, Cagliari 30

Udinese* 25

Spal 23

Empoli 22

Bologna 21

Frosinone 17

Chievo (-3) 10

* una partita in meno



