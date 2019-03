Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live 29^ giornata (16 marzo)

I risultati di Serie B 2018-2019 per sabato 16 marzo riguardano la ventinovesima giornata del campionato: inaugurata dall’anticipo Pescara-Cosenza (1-1), questa giornata non prevede stavolta il Monday Night e dopo questo turno avremo la sosta, grande novità della stagione perchè con la pausa delle nazionali anche il torneo cadetto si ferma. Dunque, le partite cui assisteremo oggi sono cinque e cioè una in più rispetto al solito: si comincia alle ore 15:00 con Benevento-Spezia, Foggia-Cittadella, Livorno-Salernitana e Padova-Perugia mentre alle ore 18:00 avremo quello che possiamo considerare il primo posticipo, cioè Verona-Ascoli. Nel presentare i risultati di Serie B per questo sabato dobbiamo anche valutare in che modo potrebbe cambiare la classifica del campionato, e dunque fare tutte le analisi del caso nelle varie lotte che stanno animando questo entusiasmante torneo.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Tra i risultati di Serie B attesi per oggi spiccano certamente quelli di Benevento e Verona, che sono in corsa per la promozione diretta: entrambe sperano di mettere pressione al Palermo, con gli scaligeri che sono sotto di un solo punto – anche se hanno giocato una partita in più – e dunque potrebbero operare il sorpasso al secondo posto aspettando l’impegno dei rosanero, mentre il Benevento che ha perso le ultime due partite ha assoluto bisogno di ritrovarsi per non perdere ulteriore terreno. Chiamato al riscatto anche il Perugia, che al momento preferisce di gran lunga giocare in trasferta che in casa; la partita dell’Euganeo però rappresenta una bela occasione anche per il Padova, che deve vincere ma anche chiedere un aiuto a Cittadella e Salernitana che, impegnate rispettivamente a Foggia e Livorno, dovranno fare punti per frenare le due squadre in casa, che fanno come da punto di riferimento ai veneti per la salvezza. Attenzione anche all’Ascoli che al Bentegodi cerca un successo che forse lo toglierebbe definitivamente dai guai, mentre lo Spezia reduce da due ko (e quattro nelle ultime cinque partite) non può più sbagliare se vuole tornare in zona playoff e anche scavarsi un margine utile per andare a disputare un’altra volta la post season.

RISULTATI SERIE B: 29^ GIORNATA

ore 15:00 Benevento-Spezia

ore 15:00 Foggia-Cittadella

ore 15:00 Livorno-Salernitana

ore 15:00 Padova-Perugia

ore 18:00 Verona-Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 50

Palermo 46

Verona, Pescara 45

Lecce 44

Benevento 43

Cittadella 39

Perugia 38

Spezia, Salernitana, Cosenza 34

Ascoli 31

Cremonese 30

Livorno, Venezia 27

Foggia (-6), Crotone 26

Padova 23

Carpi 22



