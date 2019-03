Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live girone A (31^ giornata)

Eccoci ad un altro appuntamento con i risultati di Serie C 2018-2019: siamo nella trentunesima giornata e dunque ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione della stagione regolare. Impazzano le varie lotte: quella per la promozione diretta, quella per entrare nei playoff e poi, sul fondo della classifica, si parla solo di evitare i playout perchè sabato 16 marzo è in campo il solo girone A, dove l’esclusione della Pro Piacenza a campionato in corso ha eliminato la retrocessione immediata in Serie D. Andiamo allora a vedere quali sono le partite che ci attendono oggi per questo gruppo: si parte alle ore 14:30 con Alessandria-Entella, Carrarese-Arezzo, Novara-Cuneo, Olbia-Pisa e Pro Vercelli-Arzachena, si prosegue alle ore 16:30 con Albissola-Gozzano e Siena-Lucchese e poi alle ore 18:30 avremo Piacenza-Pistoiese, prima della chiusura serale alle ore 20:30 con Pontedera-Juventus U23. Sarà interessante scoprire in che modo cambierà la classifica dopo queste partite, intanto presentiamo i temi principali di questa giornata.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE NEL GIRONE A

Parlando dei risultati dI Serie C, dobbiamo ricordare che nel girone A l’Entella e la Pro Vercelli devono ancora recuperare qualche partita, e questo ovviamente le proietta a giocarsi la promozione diretta; se però i liguri hanno la possibilità di allungare in maniera definitiva – e oggi hanno una bella occasione ad Alessandria – i piemontesi con gli ultimi risultati (tre sconfitte consecutive e un pareggio) si sono complicati la vita e anche vincendo sempre nei recuperi resterebbero alle spalle della capolista. Anzi: la bella opportunità ce l’ha un Piacenza che di fatto non ha mai mollato dopo lo straripante inizio, a differenza di quanto accaduto alla Carrarese che, praticamente certa dei playoff, si trova lontana dalla possibilità di andare direttamente alla fase nazionale. Appena fuori dalle prime dieci c’è la Juventus U23, che gioca una aprtita fondamentale: perdendo a Pontedera scivolerebbe a 7 punti dai playoff ma con una vittoria arriverebbe a ridosso dei toscani e ci crederebbe in maniera concreta. Sul fondo della classifica Cuneo e Lucchese pagano le forti penalizzazioni ma sperano di arrivare al sorpasso sull’Albissola, ha un buon margine l’Arzachena che però, impegnata oggi a Vercelli, non può certo permettersi di dormire sonni tranquilli.

RISULTATI SERIE C: 31^ GIORNATA

ore 14:30 Alessandria-Entella

ore 14:30 Carrarese-Arezzo

ore 14:30 Novara-Cuneo

ore 14:30 Olbia-Pisa

ore 14:30 Pro Vercelli-Arzachena

ore 16:30 Albissola-Gozzano

ore 16:30 Siena-Lucchese

ore 18:30 Piacenza-Pistoiese

ore 20:30 Pontedera-Juventus U23

CLASSIFICA GIRONE A

Entella 56

Piacenza 52

Arezzo 50

Siena 49

Pro Vercelli, Pisa, Carrarese 47

Pro Patria 43

Novara 42

Pontedera 36

Juventus U23 32

Gozzano, Olbia, Alessandria 31

Pistoiese 30

Arzachena (-1) 24

Albissola 19

Lucchese (-16), Cuneo (-23) 17



