Risultati Torneo di Viareggio Cup 2019/ Diretta gol live delle partite (16 marzo)

Oggi sabato 16 mazzo 2019 sarà una giornata fondamentale per i risultati del torneo di Viareggio 2019, la prestigiosa coppa che interessa le categoria primavere di alcune delle miglior squadre italiane e internazionali: oggi infatti si completa il tabellone degli ottavi di finale di questa 71^ edizione della Viareggio Cup. Si va quindi verso le fasi bollenti della coppa e l’attesa è tantissima: dopo i verdetti emersi ieri per il gruppo A, quali saranno le squadre del gruppo B che avranno accesso ai prestigiosi ottavi di finale? Nelle classifica di alcuni gironi le situazioni in vetta son cristallizzate ma in altri è ancora tutto da vedere. Andiamo quindi a ricordare che cosa ci propone il calendario del Torneo di Viareggio per la giornata di oggi. Come già accaduto ieri avremo i risultati della Viareggio cup in due diversi momento del pomeriggio, visto che si leggono due fasce orarie. Alle ore 15.00 avranno quindi inizio Berekum Chelsea-Spezia, Cina-Spal, Dukla Praga-Livorno, Fiorentina-Westchester, Rigas-Benevento, Genoa-Atlantida Juniores, Milan-Carrarese, Sassuolo-Pontedera e Serie D-Salernitana. Sarà quindi affidato al match tra Krasnodar e Perugia alle ore 17.00 la chiusura di questa intensa giornata per i risultati del Torneo di Viareggio.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP: CHI TROVERA’ GLI OTTAVI?

In attesa di conoscere quali saranno i risultati della Viareggio Cup per oggi andiamo a vedere che cosa sta accadendo nelle classifiche dei vari gironi che saranno quindi protagonisti. Ecco quindi che per il gruppo 7 sono i rossoneri del Milan i primi candidati a trovare la qualificazione agli ottavi e oggi se la vedranno contro il fanalino di coda Carrarese. Nel gruppo 10 invece la situazione è più complicata, visto che la capolista Serie D non è a pieni punti e dista una sola lunghezza dalla Spal: simile situazione poi del girone 8 dove è lotta tra Krasnodar e Fiorentina per la qualificazione agli ottavi visto che i due club sono pure a pari punti (4). Non dovrebbe invece correre rischio il Genoa leader del gruppo 9: i gironi sono a pieni punti 6 e oggi se la vedranno contro l’Atlantida Juniores che ancora non ha trovato un solo successo in questa prima fase del torneo. Segnaliamo inoltre che per il girone 6 oggi si accenderà una vera lotta al vertice tra Benevento e Rigas: le due squadre occupano rispettivamente i primi due gradini della classifica e distano appena una lunghezza.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP

15:00 Berekum Chelsea-Spezia

15:00 Cina-Spal

15:00 Dukla Praga-Livorno

15:00 Fiorentina-Westchester

15:00 FK Rigas-Benevento

15:00 Genoa-Atlantida Juniors

15:00 Milan-Carrarese

15:00 Sassuolo-Pontedera

15:00 Serie D team-Salernitana

17:00 Krasnodar-Perugia



