Diretta Atalanta Chievo/ Streaming video e tv: Gasperini per l’Europa (Serie A)

Atalanta Chievo, diretta dall’arbitro Massimiliano Irrati oggi, domenica 17 marzo 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie A. Un’altra occasione importante per i bergamaschi per riuscire a proseguire nella corsa verso l’Europa: dopo l’ultimo colpaccio in casa della Sampdoria gli orobici sono più che mai in corsa per la Champions (raggiungibile anche attraverso la Coppa Italia per i nerazzurri). Ma anche la Champions sembra possibile, soprattutto se l’Atalanta riuscirà a dare continuità al suo cammino contro un Chievo che appare ormai spacciato, ultimo in classifica e a -12 dalla classifica dopo l’ultima sconfitta interna subita contro il Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Chievo si potrà seguire in diretta tv in esclusiva sul canale Sky Sport 253 per tutti gli abbonati Sky, che collegandosi al sito skygo.sky.it potranno anche vedere il match in diretta streaming video via internet, collegandosi sul portale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CHIEVO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Atalanta in campo con: Gollini; Dijmsiti, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Gomez; Ilicic e Zapata. Il Chievo risponderà con: Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini e Stepinski. Gli allenatori dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, e del Chievo, Mimmo Di Carlo, schiereranno le loro squadre tatticamente rispettivamente con il 3-4-1-2 e con il 4-3-1-2. Nel match d’andata allo stadio Bentegodi, Atalanta vincente a valanga con il punteggio di 1-5, con tripletta di Ilicic e reti di De Roon e Gosens, con i veneti che accorciarono nel finale con Birsa. L’Atalanta ha vinto di misura l’ultimo match disputato in casa contro il Chievo, 1-0 il 4 febbraio 2018 con gol decisivo di Mancini. Il Chievo non vince a Bergamo dallo 0-1 del 21 febbraio 2010, rete decisiva di Sergio Pellissier.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano l’Atalanta favorita nettamente per la conquista dei tre punti contro il Chievo. Vittoria in casa quotata 1.22 da Bet365, mentre William Hill offre a 5.80 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 12.00 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 1.57 e 2.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA