Diretta Casertana Viterbese/ Streaming video e tv: sfida per i playoff (Serie C)

Casertana Viterbese, diretta dall’arbitro Paride Tremolada della sezione Aia di Monza, è fissata per le ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 marzo 2019, nella trentunesima giornata del girone C della Serie C 2018-2019. Un rapido sguardo alla classifica ci dice che Casertana Viterbese sarà una partita decisamente intrigante: i campani hanno 40 punti e cercano la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff; poco più indietro c’è la Viterbese, a quota 36 punti ma pure con tre partite disputate in meno, dunque anche le prospettive dei laziali verso i playoff sono buone – potenzialmente anche migliori della Casertana, ma naturalmente questo dipenderà dai recuperi. Settimana scorsa la Casertana ha perso 2-0 nella difficile trasferta di Trapani, la Viterbese invece ha incassato la vittoria a tavolino sul Matera, ma prima aveva perso 1-0 il derby laziale con il Rieti e pareggiato 0-0 un recupero col Monopoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Casertana Viterbese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA VITERBESE

Proviamo adesso a presentare le probabili formazioni di Casertana Viterbese. Raffaele Esposito dovrebbe scegliere per i padroni di casa il 3-5-2 con Pascali, Blondett e Lorenzini davanti al portiere Adamonis; nel folto centrocampo a cinque ecco De Marco, Romano, Santoro, Vacca e Meola, mentre Padovan e Castaldo potrebbero formare la coppia titolare in attacco. Quanto alla Viterbese, mister Antonio Calabro potrebbe proporre un 3-5-2 con Valentini fra i pali, protetto da una retroguardia a tre con Sini, Atanasov e Rinaldi; a centrocampo ipotizziamo la linea a cinque con De Giorgi, Coppola, Palermo, Tsonev e Mignanelli da destra a sinistra, infine il tandem d’attacco probabilmente composto da Polidori e Vandeputte.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine a vedere il pronostico basato sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai circa Casertana Viterbese. Partono favoriti i padroni di casa, ma con differenze minime fra i tre segni: infatti il segno 1 è proposto a 2,35, poi si sale a 2,95 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine il segno 2 varrebbe 3,05 volte la posta in palio per chi avrà creduto nelle possibilità della Viterbese.



