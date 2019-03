Diretta Catania Juve Stabia/ Streaming video e tv: big-match al Massimino (Serie C)

Catania Juve Stabia, diretta dall’arbitro Simone Sozza della sezione Aia di Seregno, sarà sicuramente il big-match della trentunesima giornata del girone C di Serie C: appuntamento dunque di lusso alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 marzo 2019, presso lo stadio Massimino della città siciliana. Sappiamo che la Juve Stabia è la capolista della classifica con 63 punti, il cammino però è ancora lungo e le Vespe non possono certo rilassarsi adesso, anche perché il Catania è terzo con 54 punti ed è di conseguenza una delle inseguitrici più pericolose, a maggior ragione se oggi vincesse davanti al proprio pubblico amico. Come arrivano dunque Catania e Juve Stabia a questa grande sfida? I siciliani bene, avendo vinto 1-2 a Catanzaro domenica scorsa, i campani invece hanno rallentato il ritmo ultimamente e una settimana fa hanno pareggiato 2-2 contro la Cavese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Catania Juve Stabia; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA JUVE STABIA

Parlando delle probabili formazioni per Catania, cominciamo dai padroni di casa di Walter Novellino, che dovrebbe schierare il suo Catania con il 3-5-2: ipotizziamo dunque Pisseri in porta, protetto dai tre difensori Silvestri, Aya e Marchese, mentre nella folta mediana a cinque ipotizziamo Calapai, Biagianti, Lodi, Bucolo e Baraye da destra a sinistra, infine nella coppia d’attacco spazio a Di Piazza e Marotta. Modulo 4-3-3 invece per la Juve Stabia allenata da Fabio Caserta: schieriamo dunque Branduani in porta e davanti a lui i quattro difensori Schiavi, Mezavilla, Troest e Germoni; in mediana il terzetto con Carlini, Calò e Mastalli, mentre il tridente dovrebbe vedere titolari gli esterni Di Roberto e Canotto più il centravanti Paponi.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico all’insegna del grande equilibrio in Catania Juve Stabia secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai: infatti il segno 1 è proposto a 2,45, poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine il segno 2 varrebbe 2,85 volte la posta in palio per chi avrà creduto nelle possibilità della Juve Stabia.



