Diretta Cavese Paganese/ Streaming video e tv: il derby campano (Serie C)

Cavese Paganese, diretta dall’arbitro Giuseppe Repace della sezione Aia di Perugia, sarà il derby campano in programma alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 marzo 2019, nel contesto della trentunesima giornata del girone C della Serie C. Di certo gli scenari di classifica sono molto diversi per le due formazioni verso il derby Cavese Paganese: i padroni di casa infatti hanno 36 punti, sono reduci da un buon pareggio per 2-2 in un altro derby campano contro la capolista Juve Stabia e soprattutto sono in piena corsa per un posto ai playoff al termine della stagione regolare. D’altro canto, la Paganese ha appena 12 punti ed è ormai certa di dover passare dai playout per cercare di salvarsi, grazie alla sparizione del Matera che ha evitato guai ancora peggiori: nelle ultime giornate comunque qualche segnale di miglioramento è arrivato, confermato anche dal pareggio contro la Reggina per 0-0 di settimana scorsa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cavese Paganese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE PAGANESE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Cavese Paganese. Giacomo Modica dovrebbe proporre i suoi ragazzi con il 4-3-3: De Brasi in porta, in difesa invece Palomeque, Silvestri, Bacchetti e Ferrara, poi Favasulli, Tumbarello e Pugliese come probabili titolari a centrocampo, così come Rosafio, Fella e Maza sono i tre nomi attesi in attacco. Quanto alla Paganese, mister Fabio De Sanzo potrebbe rispondere con il modulo 3-4-1-2: mettiamo dunque Stendardo, Dellafiore e Piana nella difesa a tre davanti a Galli, poi la mediana a quattro con Carotenuto, Nacci, Capace e Della Corte da destra a sinistra, infine Della Morte trequartista in appoggio alle due punte Di Renzo e Parigi.

PRONOSTICO E QUOTE

Nettamente favoriti i padroni di casa nel pronostico di Cavese Paganese, come indicano in modo chiaro le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Infatti il segno 1 varrebbe appena 1,53 volte la posta in palio, poi invece si sale a quota 3,50 già con il pareggio (segno X) ed infine a 7,00 in caso di vittoria esterna della Paganese e dunque di segno 2.



