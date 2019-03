Diretta Crotone Lecce/ Streaming video DAZN: ospiti vogliono la promozione (Serie B)

Crotone Lecce, diretta dall’arbitro Piccinini, domenica 17 marzo 2019 alle ore 21.00, sarà una delle sfide in programma nella ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Sette punti nelle ultime tre partite disputate in campionato per i calabresi che, dopo l’ultimo colpaccio piazzato a Salerno, vedono vicina la possibilità di agguantare una salvezza che a inizio 2019 pareva molto difficile. E difficile sarà anche il cliente di giornata, un Lecce che vincendo un tirato derby contro il Foggia si è riportato, a parità di partite giocate, a due sole lunghezze di distanza dal Palermo secondo e dalla prospettiva di un ritorno diretto in Serie A, palcoscenico dal quale i salentini mancano ormai da 7 anni, dei quali 6 trascorsi in Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Crotone Lecce non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento DAZN e collegandosi sull’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE LECCE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Ezio Scida per la diretta Crotone Lecce. Padroni di casa calabresi schierati con un 4-2-3-1 con Cordaz; Curado, Spolli, Vaisanen, Golemic, Milic; Rohden, Barberis; Nalini, Benali, Valietti e Simy. Risponderà il Lecce con un 4-3-1-2 in cui saranno impiegati Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Majer, Haye, Tachtsidis; Falco; Mancosu e La Mantia.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli allenatori del Crotone, Giovanni Stroppa, e del Lecce, Fabrizio Liverani, schiereranno le loro squadre tatticamente rispettivamente con il 4-2-3-1 e con il 4-3-1-2. Nel match d’andata Lecce vincente di misura in casa allo stadio Via del Mare contro il Crotone grazie ad un’autorete di Golemic. Le due squadre non si affrontano a Crotone in campionato dal 22 febbraio 2010, un pareggio 1-1 fu il risultato finale.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano il match tra Crotone e Lecce praticamente in perfetto equilibrio. Vittoria in casa quotata 2.60 da Bet365, mentre William Hill offre a 3.00 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 2.85 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.05 e 1.72.



