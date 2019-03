Diretta Fortitudo Bologna Piacenza/ Streaming video e tv: Aquila verso la A1

Fortitudo Bologna Piacenza si gioca alle ore 18:00 di domenica 17 marzo: presso il PalaDozza va in scena la partita valida per la 25^ giornata nel girone Est del campionato di basket Serie A2 2018-2019. Sono le ultime gare per la Lavoropiù, che ormai vede lo striscione del traguardo: vincendo a Ravenna nel turno precedente la squadra di Antimo Martino ha allungato a due partite il suo vantaggio su Montegranaro, tenendo invece Treviso a tre sfide. Avendo il vantaggio in entrambe le sfide dirette, ormai la promozione in Serie A1 è cosa fatta: si tratterà semplicemente di non perdere le gare casalinghe e questo appuntamento contro la Bakery cade a pennello, perché stiamo parlando di una squadra che si trova al penultimo posto della classifica e deve lottare per non retrocedere, avendo vinto solo 7 partite in tutto il campionato. Staremo allora a vedere se in Fortitudo Bologna Piacenza il pronostico sarà rispettato, o se invece la Bakery saprà fare il colpo grosso come del resto aveva fatto all’andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fortitudo Bologna Piacenza: la partita di Serie A2 non viene trasmessa nel nostro Paese e non sarà possibile nemmeno assistervi in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili sulle due squadre potete consultare il sito www.legapallacanestro.com dove troverete il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo; i corrispettivi account sui social network sono facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

La diretta di Fortitudo Bologna Piacenza inizia su ottime premesse per la capolista del girone Est: all’andata era stata proprio la Bakery a infliggere la prima sconfitta stagionale all’Aquila, ma oggi lo scenario è cambiato e si gioca al PalaDozza, dove la spinta del pubblico si farà sentire perché lo striscione del traguardo è sempre più vicino. Lungo la strada Bologna ha “sacrificato” anche la Coppa Italia, battuta in finale da Treviso; a questo proposito va detto che la De’ Longhi ha fatto un enorme favore agli emiliani, perché battendo Montegranaro nella sfida diretta per il secondo posto ha creato altro margine. La squadra di Antimo Martino ha dunque fatto fruttare nel migliore dei modi la vittoria di Ravenna, facendo il basso avanti decisivo; per quanto riguarda la Bakery Piacenza, le partite perse consecutivamente sono cinque e nel turno precedente è arrivata una pesante sconfitta interna contro Mantova, nella quale la squadra è riuscita a segnare la miseria di 58 punti. Serve una sterzata per evitare i playout, ma oggi si va sul parquet della squadra più forte della Serie A2: Piacenza però si trova nella condizione di non poter guardare in faccia nessuno e provare a vincere, senza se e senza ma.



