Diretta Genoa Juventus/ Streaming video DAZN: capolista ancora favorita (Serie A)

Genoa Juventus, diretta dall’arbitro Marco Di Bello oggi, domenica 17 marzo 2019 alle ore 12.30, sarà il lunch match in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie A. Il discorso Scudetto a undici giornate dalla fine del campionato sembra già chiuso a favore della Juventus che vanta 18 punti di vantaggio sulla seconda, il Napoli. I bianconeri arrivano dalla loro migliore notte dell’anno, con la rimonta compiuta sull’Atletico Madrid grazie alla strepitosa tripletta di Cristiano Ronaldo che ha permesso di proseguire il cammino in Champions League ai bianconeri. Il Genoa si presenta all’appuntamento tranquillo, pur reduce dalla sconfitta a Parma, ma è stata la prima squadra a togliere punti alla Juventus in questa stagione: nel loro cammino da record i bianconeri cercheranno riscatto, a meno che le fatiche di Coppa non abbiano lasciato strascichi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Juventus non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento DAZN e collegandosi sull’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Ferraris di Genova. Liguri padroni di casa schierati con: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria e Kouame. Risponderà la Juventus con: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Gli allenatori del Genoa, Cesare Prandelli, e della Juventus, Massimiliano Allegri, schiereranno le loro squadre tatticamente entrambi con il 4-3-3. Nel match d’andata all’Allianz Stadium, pari a sorpresa con la Juventus in vantaggio con Cristiano Ronaldo ma raggiunta nella ripresa da Bessa per l’1-1 finale. Il 26 agosto 2017 Juventus vincente 2-4 in casa del Genoa nell’ultimo precedente a Marassi: Grifoni avanti 2-0 per un’autorete di Pjanic e un gol di Galabinov ma poi travolti da una tripletta di Dybala e un gol di Cuadrado. Al 27 gennaio 2016 risale l’ultima vittoria in casa del Genoa contro la Juventus, 3-1 con doppietta del “Cholito” Simeone e autogol di Alex Sandro, i bianconeri accorciarono con Pjanic.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano la Juventus favorita per la conquista dei tre punti contro il Chievo. Vittoria in casa quotata 7.00 da Bet365, mentre William Hill offre a 3.80 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 1.55 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.67.



© RIPRODUZIONE RISERVATA