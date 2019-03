Diretta Gigante Soldeu/ Streaming video e tv: Shiffrin verso la terza coppetta

Ultima tappa per le Finali della Coppa del mondo di sci femminile ad Andorra: oggi domenica 17 marzo infatti si svolgerà il gigante di Soldeu, e al El Tarter verrà quindi assegnata pure l‘ultima coppetta di specialità per questa emozionante stagione che volge al termine. Anche oggi la prima indiziata per la vittoria della prova come pure per l’ambito trofeo di cristallo è Mikaela Shiffrin, che secondo la classifica è pronta a mettere in bacheca un altro trofeo per questo eccezionle 2019 che volge al termine. Oggi però al gigante di Soldeu sono in tante che vorranno rendere difficile la giornata all’americana: se la coppetta è praticamente sicura, rimane da vedere chi salirà sui gradini più alti del podio, in primis Petra Vlhova che pure si è cinta dell’oro iridato poche settimane fa ai Mondiali di Are per questa specialità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM GIGANTE DI SOLDEU

La prima manche del gigante di Soldeu avrà inizio alle ore 9.30, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà a partire dalle ore 12.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Andorra (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE SOLDEU: LE PROTAGONISTE PIU’ ATTESE

Per il gigante di Soldeu la protagonista più attesa alla neve di Andorra di El Tarter non può che essere Mikaela Shiffrin: la statunitense ha già vinto due coppette ed è pronta a sollevare anche la terza per la disciplina oltre che quella più grande per questa edizione 2019 della Coppa del mondo di sci femminile. La statunitense però di fatto ha già in mano il trofeo ma non per questo non si sforzerà per chiudere questa straordinaria stagione tra i pali stretti con un successo. Prima rivale dell’americana sarà ovviamente Petra Vlhova che già in stagione ha dato parecchio filo da torcere: la sciatrice slovacca poi è in grande stato di forma dopo i mondiali di Are e pure il successo ottenuto a Splindleruv Mlyn. Occhi puntati poi anche sulla sempiterna Tessa Worley e sulla tedesca Viktoria Rebensburg, al successo solo pochi giorni fa nella gara di Super-g : da non sottovalutare poi le potenzialità delle azzurre come Federica Brignone (al successo a Killington) e a Marta Bassino che nella coppa del mondo ha rimediato nella disciplina il terzo piazzamento a Plan de Corones.



