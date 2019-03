Diretta Milan Inter/ Streaming video e tv: quote, chi è il favorito? (Serie A)

Milan Inter verrà diretta dal signor Marco Guida: alle ore 20:30 di domenica 17 marzo va in scena il derby della Madonnina, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Sfida affascinante in senso assoluto, ancor più oggi che vale tanto per la classifica: non ci sarà in palio lo scudetto ma le due squadre lottano per il terzo posto e, in termini più generali, per la possibilità di entrare nella prossima Champions League. All’andata aveva vinto l’Inter, ma rispetto ad allora è cambiato tutto lo scenario: il Milan ha effettuato il sorpasso grazie a cinque vittorie consecutive e adesso potrebbe addirittura puntare la seconda posizione del Napoli, che è lontana solo sei punti. L’Inter se non altro ha ritrovato la vittoria contro la Spal, e sta provando a gestire nel migliore dei modi il caso Icardi; anche se dopo questo turno ne mancheranno solo dieci è probabile che la diretta di Milan Inter non sia definitiva per il piazzamento delle due squadre, che si dovranno ancora guardare dalla concorrenza alle loro spalle (soprattutto quella della Roma). Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori intendono presentare le loro formazioni sul terreno di gioco, mentre attendiamo il calcio d’inizio di un derby che negli ultimi anni non è sempre stato entusiasmante, ma che questa sera potrebbe regalarci grande spettacolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Inter sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguirla su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251; per chi non fosse cliente del pacchetto Calcio il codice 420601 permetterà di acquistare comunque il singolo evento, mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non comporta costi aggiuntivi – su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

Gennaro Gattuso affronta Milan Inter con tutta la rosa a disposizione, al netto di Bonaventura: dunque il suo 4-3-3 sarà il migliore possibile, il ballottaggio al momento riguarda il ruolo di perno centrale con Bakayoko che sembra poter tornare titolare a scapito di Lucas Biglia. Ai suoi lati opereranno come sempre Kessie e l’ormai insostituibile Paquetà; in difesa, davanti a Gigio Donnarumma, ci saranno Musacchio e Alessio Romagnoli con Calabria favorito su Andrea Conti e Ricardo Rodriguez che si prende il posto di terzino sinistro. Non si cambia nel tridente offensivo: Piatek, che ha già eguagliato i gol messi a segno da Higuain, comanda una linea che sarà completata dai due esterni Suso e Calhanoglu, minori le possibilità di Castillejo che è stato titolare nell’ultima partita. L’Inter deve ancora fare i conti con gli infortuni, ma ha ritrovato Brozovic: il croato viaggia verso una maglia da titolare al fianco di Vecino, in alternativa pronto Borja Valero con Joao Mario che in ogni caso dovrebbe avanzare il suo raggio d’azione, posizionandosi tra Politano e Perisic che saranno i due esterni a supporto di Lautaro Martinez (con il dubbio Icardi). Sembra fatta la difesa, anche perchè le alternative sono poche: D’Ambrosio a destra con Asamoah a sinistra, al centro agiranno De Vrij e Skriniar mentre il portiere sarà ovviamente Handanovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita assolutamente equilibrata questa Milan Inter, come ci dicono anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il valore posto sulla vittoria dei rossoneri vale 2,45 volte la somma messa sul piatto mentre siamo a 2,95 per il segno 2 che identifica il successo dei nerazzurri. Dunque stiamo parlando di valori assolutamente vicini, con l’eventualità del pareggio (segno X) che vale di più perchè vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,15 volte quanto investito con questo bookmaker.



