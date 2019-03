Diretta Napoli Udinese/ Streaming video e tv: partita da ex per Meret (Serie A)

Napoli Udinese, partita diretta dal signor Paolo Valeri, è il primo posticipo nella ventottesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019: allo stadio San Paolo si gioca alle ore 18:00 di domenica 17 marzo. Il torneo per la squadra di Carlo Ancelotti vale ormai il giusto: a meno di un miracolo recuperare i 18 punti di svantaggio dalla Juventus è un’impresa disperata, mentre il vantaggio in chiave secondo posto e – soprattutto – qualificazione alla prossima Champions League è ancora importante, nonostante l’ultimo pareggio in casa del Sassuolo lo abbia assottigliato. E’ dunque un Napoli che proverà a vincere quante più partite possibile per difendere la piazza d’onore; per quanto riguarda l’Udinese la sfida è delicata, perchè dopo la preziosissima vittoria contro il Bologna è arrivato il prevedibile ko dell’Allianz Stadium e di conseguenza la classifica è ancora pericolante, con la corsa che va fatta proprio sui felsinei in un testa a testa che potrebbe durare fino all’ultima giornata. Vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco del San Paolo, analizzando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni della sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Udinese sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguirla su Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 252; per chi non fosse cliente del pacchetto Calcio il codice 420587 permetterà di acquistare comunque il singolo evento, mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non comporta costi aggiuntivi – su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

In Napoli Udinese si potrebbe rivedere la squadra azzurra titolare o quasi: Meret rientra dalla squalifica e gioca una gara da ex, Malcuit e Mario Rui dovrebbero essere i due terzini con Nikola Maksimovic e Koulibaly che invece agiranno come centrali a protezione del portiere. Spazio poi ad Allan e Fabian Ruiz che si occuperanno della mediana (in vantaggio su Amadou Diawara), con Callejon esterno destro e Zielinski favorito su un Verdi che spinge per iniziare ancora come a Reggio Emilia; davanti i soliti tre per le due maglie, con Milik che può spuntarla su Mertens e dunque fare la prima punta con Lorenzo Insigne al suo fianco. L’Udinese deve fare i conti con la squalifica di Opoku e l’infortunio di Nuytinck: in difesa dunque saranno certamente titolari De Maio e Wilmot, che giocheranno ai lati di Troost-Ekong con Musso tra i pali. A centrocampo Mandragora si posiziona centralmente con Fofana e De Paul che saranno le due mezzali; sulle corsie laterali dovrebbero arrivare le conferme di Stryger Larsen e soprattutto di Zeegelaar, che aveva già giocato contro la Juventus; Pussetto, se la caviglia darà risposte positive, sarà ancora il partner di Okaka in attacco, ma scalpita anche Lasagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Partenopei clamorosamente favoriti nel pronostico per la diretta di Napoli Udinese: secondo l’agenzia di scommesse Snai il valore previsto per il segno 1, che identifica la vittoria casalinga, porta in dote una vincita di 1,25 volte la cifra messa sul piatto mentre siamo già ad un valore di 11,00 per quanto riguarda il successo esterno dell’Udinese, regolato dal segno 2. L’ipotesi del pareggio è quella per la quale dovrete scommettere sul segno X, ed eventualmente guadagnereste 6,00 volte il valore della vostra puntata.



