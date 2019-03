Diretta Palermo Carpi/ Streaming video DAZN: siciliani favoriti (Serie B)

Palermo Carpi, diretta dall’arbitro Massimi, domenica 17 marzo 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Rosanero reduci da un pari in casa contro il Venezia con un secondo tempo di carattere: la rimonta non è stata però completata, e pur con una partita in meno finora disputata rispetto alle inseguitrici, i siciliani hanno ora un solo punto di vantaggio sul Verona e due su Lecce e Pescara. Sportivamente drammatica la situazione del Carpi che dopo il pari interno contro l’Ascoli si e il turno di riposo si è visto scavalcato anche dal Padova: ultimi, dopo anni al vertice e con un’apparizione in Serie A, gli emiliani vedono vicino lo spettro del ritorno in terza serie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Palermo Carpi non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento DAZN e collegandosi sull’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CARPI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Renzo Barbera per la diretta Palermo Carpi Padroni di casa siciliani schierati con un 3-4-1-2 con Brignoli; Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Rispoli, Jajalo, Murawski, Chochev; Trajkovski; Nestorovski e Puscas. Risponderà il Carpi con un 4-4-1-1 in cui saranno impiegati Piscitelli; Sabbione, Poli, Kresic, Pezzi; Mustacchio, Coulibaly, Vitale, Jelenic; Piscitella e Arrighini.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli allenatori del Palermo, Roberto Stellone, e del Carpi, Fabrizio Castori, schiereranno le loro squadre tatticamente rispettivamente con il 3-4-1-2 e con il 4-4-1-1. Nel match d’andata Palermo vincente a Carpi con un rotondo 0-3 grazie alle reti di Falletti, Jajalo e Nestorovski. Palermo vincente 4-0 anche nell’ultimo match casalingo in casa contro il Carpi il 25 marzo 2018 con tripletta di Coronado e gol di La Gumina. Al 17 maggio 2014 risale l’ultima vittoria del Carpi allo stadio Barbera, 1-2 con gol di Mabkogu e Pasciuti. Per i siciliani a segno Balzoni e sbagliò un rigore Paulo Dybala.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano il Palermo nettamente favorito per la conquista dei tre punti contro il Carpi. Vittoria in casa quotata 1.36 da Bet365, mentre William Hill offre a 4.40 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 9.00 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.05 e 1.72.



© RIPRODUZIONE RISERVATA