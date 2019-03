Diretta Rimini Ravenna/ Streaming video e tv: il derby romagnolo (Serie C)

Rimini Ravenna, diretta dall’arbitro Alessandro Di Graci della sezione Aia di Como, è il derby romagnolo in programma alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 marzo 2019, per la trentunesima giornata del girone B di Serie C. Sarà a dire il vero un derby con esigenze di classifica ben diverse questo Rimini Ravenna: i padroni di casa infatti hanno appena 32 punti e devono pensare alla salvezza, la Ravenna a quota 45 punti invece cerca la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff. Gli ospiti dunque arrivano meglio alla partita di oggi, e anche l’ultima giornata lo conferma in modo chiaro: il Ravenna infatti è reduce da una vittoria per 3-0 sul Fano, mentre il Rimini ha perso 1-0 sul campo della Fermana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Rimini Ravenna; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI RAVENNA

Analizziamo adesso le probabili formazioni per Rimini Ravenna. I padroni di casa di Marco Martini potrebbero proporre un 3-5-2 con Petti, Venturini e Ferrani davanti al portiere Scotti; nel folto centrocampo a cinque invece i possibili titolari del Rimini potrebbero essere Nava, Alimi, Montanari, Palma e Guiebre da destra a sinistra, infine ecco Arlotti e Buonaventura nel probabile tandem d’attacco. La replica del Ravenna di mister Luciano Foschi si dovrebbe concretizzare in uno speculare 3-5-2 con Venturi estremo difensore e davanti a lui Jidayi, Boccaccini e Lelj; a centrocampo ecco invece da destra a sinistra Eleuteri, Maleh, Selleri, Papa e Barzaghi, infine i due probabili titolari in attacco saranno Nocciolini e Raffini.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico per il derby Rimini Ravenna secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai: regna l’equilibrio, tanto che il segno 1 varrebbe 2,80 volte la posta in palio e il segno 2 è leggermente favorito, essendo quotato a 2,60. Valore molto simile agli altri anche in caso di pareggio, con il segno X tuttavia si raggiungerebbe quota 2,90.



