Diretta Sbk 2019/ Superbike streaming video tv: Superpole 2 e gara 2 (Gp Thailandia)

Si chiuderà solo questa mattina il Gran premio della Thailandia 2019: sveglia presto quindi per seguire in diretta la Sbk 2019 per in questa domenica 17 marzo al circuito del Buriram. Oggi infatti avranno luogo gli ultimi due appuntamenti di questo fine settimana dedicato alle derivate di serie e quindi Superpole 2 (che fisserà la griglia di partenza) e gara 2: saranno quindi messi in palio gli ultimi punti per la classifica del mondiale Sbk per il Gp della Thailandia 2019 e nessuno vorrà perdersi questa occasione preziosa. Il primo ovviamente è Jonathan Rea: il campione del mondo della Superbike infatti sta venendo beffato dal rookie Alvaro Bautista, che non pago della doppietta firmata a Phillip Islands nel primo impegno della stagione, si accinge ore a trovare una doppia vittoria al Buriram. L’inglese della Kasawaski riuscirà ad ottenere la sua rivalsa?

GLI ORARI DELLA GIORNATA

In attesa che la bandiera a scacchi questo fine settimana dedicato al Gp della Thailandia 2019 andiamo a scoprire come gli appassionati della Superbike potranno seguire in diretta la Sbk questa domenica. Come detto prima sulla pista del Buriram saranno Superpole 2 e gara 2 gli eventi più attesi ma non dimentichiamo che Rea, Bautista e gli altri protagonisti del mondiale saranno in pista già prima per il warm up. Facendo poi il giusto calcolo con il fuso orario esistente con l’Italia segnaliamo che pesa prima sessione avrà inizio alle ore 4.00 del mattino e terminerà alle 4.15. Da programma la Superpole 2 poi avrà luogo alle ore 7.00: sarà poi attesa per le ore 10.00 del mattino italiano il via della gara 2 del secondo banco di prova della stagione 2019 della Superbike.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Anche oggi la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: questa è la principale novità per gli appassionati della Sbk 2019, visibile dunque solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. Le principali sessioni, cioè qualifiche e gare, saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, che dunque da questa stagione diventerà a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video anche degli appuntamenti di oggi sarà dunque garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike anche per questo Gp della Thailandia 2019 al circuito del Buriram resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK 2019: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Vista pure la vittoria in gara 1 del Gp della Thailandia 2019 è impossibile non vedere in Alvaro Bautista il protagonista principale anche in questa giornata che siamo pronti a vivere in diretta per la Sbk 219. Lo spagnolo, rookie della Ducati ha già vinto le prime due prove della stagione e ha mirabilmente trionfato anche ieri. Alla gara 1 però lo spagnolo ha dovuto battagliare fino alla bandiera a scacchi con il campione del mondo della Superbike Jonathan Rea, pronto oggi a dare del filo da torcere. I due però non saranno i soli che vorranno far vedere meraviglie oggi in pista, anche se non è da escludere che si assista alla replica della prova di ieri, dove agli altri partecipanti del mondiale è riservato solo il terzo gradino del podio. Terremo comunque ben d’occhio Lowes e Melandri come Cortese, Haslam e Van Der Mark.



