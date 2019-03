Diretta Sicula Leonzio Monopoli/ Streaming video tv: siciliani favoriti (Serie C)

Sicula Leonzio Monopoli, diretta dall’arbitro Mattia Pascarella di Nocera Inferiore oggi, domenica 17 marzo 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma nella trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Con l’ultimo pareggio in casa contro il Bisceglie, il Monopoli ha riagganciato il quinto posto in classifica. I Gabbiani sono in pole position per partecipare ai play off di fine stagione e sono pronti a giocarsi le carte per blindare la qualificazione. La Sicula Leonzio viaggia tranquilla nella rincorsa all’obiettivo stagionale fondamentale, ovvero la salvezza. L’ultimo colpaccio in casa del Rende ha permesso ai siciliani di ottenere 10 punti nelle ultime 4 partite disputate in campionato, portandosi a +10 dal Rieti terzultimo in classifica e dalla zona retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sicula Leonzio Monopoli non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it e collegandosi sul portale o tramite l’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO MONOPOLI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Angelino Nobile di Lentini. Padroni di casa della Sicula Leonzio schierati con Narciso; Talarico , Ferrini, Laezza, M. Esposito; Marano, G. Esposito, Gammone; Sainz-Maza, Gomez e Ripa. Risponderà il Monopoli con Pissardo; Ferrara,De Franco, Gatti; Rota, Zampa, Scoppa, Paolucci, Mercadante; Mangni e Gerardi. Gli allenatori della Sicula Leonzio, Bianco, e del Monopoli, Scienza, schiereranno le loro squadre tatticamente con il 4-3-2-1 e con il 3-5-2. Nel match d’andata Monopoli vincente col punteggio di 2-1 in casa contro la Sicula Leonzio grazie alle reti di Mendicino su rigore e di Montinaro. Il 16 settembre 2017 Gabbiani vincenti anche nell’ultimo precedente di campionato disputato a Lentini, 0-3 il risultato finale con gol messi a segno da Genchi (doppietta) e Sarao.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano la Sicula Leonzio leggermente favorita per la conquista dei tre punti contro il Monopoli. Vittoria in casa quotata 2.50 da Bet365, mentre William Hill offre a 3.00 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 2.80 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA