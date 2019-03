Diretta Siena Biella/ Streaming video e tv: situazione delicata per la Mens Sana

Siena Biella va in scena alle ore 18:00 di domenica 17 marzo, sempre che si giochi: per il momento sembra che la sfida della 25^ giornata nel girone Ovest di basket Serie A2 2018-2019 sia regolarmente in calendario, ma non sono escluse sorprese dell’ultima ora. La situazione di Siena è in bilico: in settimana è intervenuto il consorzio che con l’aiuto dell’associazione Io Tifo Mens Sana ha onorato il pagamento della quinta rata FIP evitando l’esclusione dal campionato (che sarebbe scattata dopo il 20 marzo) ma la scorsa domenica la Mens Sana non si è presentata a Legnano (avrebbe potuto farlo con i giovani) e tra l’altro riceverà altri tre punti di penalizzazione – oltre ai tre già attuali – che porteranno la squadra toscana ancora più a fondo, anche se in termini di classifica reale le cose cambiano poco e il playout dovrebbe essere inevitabile. Questo, ovviamente, al netto di novità negative: per il momento la diretta di Siena Biella si gioca, poi si vedrà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Siena Biella, che non sarà trasmessa nel nostro Paese; per questa partita di basket A2 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili (come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet) potrete avvalervi del sito ufficiale www.legapallacanestro.com, con i suoi corrispettivi account sui social network agli indirizzi facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Parlando di basket giocato prima di Siena Biella, la Mens Sana non vince una partita dallo scorso 3 febbraio: a questo punto vista la situazione quel successo in volata contro Cassino – ultima in classifica – assume connotati ben diversi. E’ comunque difficile concentrarsi sulla situazione del campo in casa Siena, visto che dall’oggi al domani la squadra potrebbe scomparire; sia come sia nel girone di ritorno le vittorie sono state appena due (l’altra, incredibilmente, contro Casale Monferrato) e dunque anche sul campo le cose sono sensibilmente peggiorate, come è inevitabile che sia. Biella va a caccia di un posto nei playoff: attualmente ce l’avrebbe vista la sua ottava posizione, ma negli ultimi tempi è calata e arriva dalla sanguinosa sconfitta interna contro Eurobasket Roma. Serve una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni, e onorare un girone Ovest che l’aveva vista partire di slancio: recentemente infatti la Edilnol ha partecipato alla Coppa Italia A2, segno che aveva chiuso il girone di andata tra le prime quattro squadre della classifica.



