Diretta Slalom Soldeu/ Streaming video e tv: occhio al giovane Vinatzer!

Le finali della Coppa del mondo di sci 2019 di Andorra ci propongono come ultimo appuntamento lo slalom speciale di Soldeu, previsto quindi questa domenica 17 marzo. Il banco di prova è prestigioso e anche qua troviamo in Marcel Hirscher il protagonista principale e primo indiziato a sollevare la coppetta di specialità. Anzi lo sciatore austriaco ha di fatto il trofeo già in mano come ben ci racconta la classifica della specialità: non per questo però la prova di oggi sarà meno emozionante perché tutti vorranno mettere il sigillo di chiusura alla stagione 2019 del circo bianco nel migliore dei modi. Di certo però dopo anche quanto visto ai Mondiali di Are solo poche settimane fa Hirscher e tutto lo squadrone austriaco appare particolarmente favorito: che accadrà quindi sulla neve di El Tarter?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI SOLDEU

La diretta dello slalom di Soldeu avrà inizio alle ore 10.30, quando prenderà il via la prima manche dell’ultima gara delle Finali della Coppa del mondo, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà alle ore 13.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Andorra (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM SOLDEU: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Per la diretta dello slalom di Soldeu come previsto non può che essere Marcel Hirscher il protagonista più atteso, anche perché al traguardo oggi lo aspetta la coppetta di specialità dopo quella già vinta in gigante solo poco fa. Hirscher però non sarà il solo a poter occupare il gradino più alto di questa prova a El Tarter e quanto accaduto a Kranjska Gora solo pochi giorni fa, nell’ultimo appuntamento della Coppa del mondo prima delle Finali, ci è di esempio. Allora in Repubblica ceca infatti fu Zenhausern a trovare il trionfo più che meritato e davanti a Henrik Kristoffersen e lo stesso Hirscher. Da sottolineare però che pure Daniel Yule e il francese Clement Noel oggi attirano l’attenzione sulla neve di Andorra visti pure gli ottimi risultati rimediati in stagione nella disciplina tra i pali stretti. Spazio a parte poi meritano pure gli azzurri, che pur nello slalom non si sono tolte molte soddisfazioni in questa stagione della Coppa del mondo che volge al termine. In ogni caso proveranno senza dubbio a coprisi di gloria il sempiterno Manfred Moelgg oltre Stefano Gross, Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli.



