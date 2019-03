Diretta Tirreno Adriatico 2019/ Streaming video Rai: orario e percorso 5^ tappa

La diretta della Tirreno Adriatico 2019 oggi, domenica 17 marzo, ci proporrà la quinta tappa Colli al Metauro Recanati di 180 km, un altro giorno molto significativo per la Corsa dei Due Mari, perché questa frazione sarà l’ultimo arrivo in salita dell’edizione numero 54 della Tirreno Adriatico. Come abbiamo già evidenziato spesso nei giorni scorsi, non sarà comunque una tappa da scalatori veri e propri: come già nella seconda tappa a Pomarance e pure ieri a Fossombrone, sarà un giorno all’insegna dei Muri dell’Italia centrale, dove potranno fare bene gli scalatori ma anche gli uomini da classiche, dunque il pronostico va da Primoz Roglic ad Adam Yates, da Julian Alaphilippe a Greg Van Avermaet, dal commovente Alexey Lutsenko che ieri ha vinto dopo due cadute fino a Peter Sagan (condizione permettendo) e qualche italiano come Davide Formolo e Alberto Bettiol. Oggi si pedalerà per intero nelle Marche, che non lasceremo più in questa Tirreno Adriatico: le province attraversate saranno quelle di Pesaro Urbino, Ancona ed infine Macerata, con traguardo nella celebre località di Recanati. Segnaliamo adesso le informazioni di base per seguire la diretta della Tirreno Adriatico in questa quinta tappa: la partenza è fissata alle ore 12.10 da Colli al Metauro (Calcinelli), mentre l’arrivo a Recanati in Piazza Giacomo Leopardi è atteso tra le ore 16.10 e le 16.30.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2019

La diretta tv della Tirreno Adriatico sarà anche oggi molto ampia sui canali Rai, dal momento che il collegamento per la quinta tappa Colli al Metauro Recanati su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) comincerà già alle ore 14.00, mentre per le fasi finali ci si sposterà su Rai Due dalle ore 15.40. Di conseguenza la diretta streaming video della Tirreno Adriatico sarà ancora una volta garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO: PERCORSO 5^ TAPPA COLLI AL METAURO RECANATI

Andiamo dunque adesso ad esaminare in maggiore dettaglio che cosa ci offrirà la diretta della Tirreno Adriatico oggi, scoprendo il percorso della quinta tappa Colli al Metauro Recanati, che merita davvero di essere analizzato con grande attenzione. I primi 100 km non saranno particolarmente impegnativi, con qualche saliscendi ma anche diversi tratti pianeggianti. Tutto cambierà quando, superato il primo traguardo volante posto a Loreto (km 97,4), si entrerà sul circuito finale di 22,8 km da ripetere arte volte e che presenterà ben due salite, quella del Muro di Porta d’Osimo e quella del Muro di San Pietro. Le strade di Recanati dunque faranno soffrire tutti i corridori della Tirreno Adriatico, regalando però grande spettacolo ai tifosi, sulle strade o semplicemente davanti alla televisione. Il Muro di San Pietro misura circa 3 km con pendenza media del 6,8% ma che tenderà sempre di più a crescere, arrivando negli ultimi 200 metri fino a punte di pendenza massima pari al 20%. Il Muro di Porta d’Osimo invece misura circa 1,8 km con pendenza media al 10,8%, dunque più breve ma ancora più impegnativo: qui la punta di pendenza massima toccherà il 19%. Di fatto possiamo parlare di arrivo in salita perché, anche finito il Muro vero e proprio, la salita proseguirà anche negli ultimi 2 km che ci porteranno al traguardo prima per i vari passaggi, in un’occasione valido anche come sprint intermedio (km 134,4), poi naturalmente per l’arrivo. Su questi ultimi 2000 metri la pendenza sarà del 3,3%, ma con le fatiche precedenti nelle gambe potrebbero comunque essere decisivi per stabilire il vincitore di giornata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA