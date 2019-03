Diretta Vicenza Triestina/ Streaming video e tv: sfida affascinante (Serie C)

Vicenza Triestina verrà diretta dal signor Luigi Carella e, valida per la trentunesima giornata nel girone B della Serie C 2018-2019, è una delle partite più interessanti del turno con calcio d’inizio alle ore 18:30 di domenica 17 marzo. La sconfitta interna contro il Pordenone è stata determinante per gli alabardati: oltre a spezzare una serie positiva di dieci partite ha messo 10 punti tra sè e la capolista, chiudendo di fatto i conti in termini di promozione diretta. A questo punto la Triestina deve difendere il secondo posto, che la porterebbe subito ai playoff nazionali e con un’ottima situazione: un punto di vantaggio su una Feralpisalò in crescita, con Imolese e Monza che spingono forte. Non è sicura la piazza d’onore dei giuliani, e per il campionato disputato sarebbe un peccato; la trasferta del Menti è complicata, perchè il Vicenza deve blindare la sua posizione nei playoff e arriva dallo straripante 4-1 di San Benedetto, anche se in settimana ha perso in maniera beffarda l’andata della semifinale di Coppa Italia Serie C (in casa contro il Monza). Mentre aspettiamo la diretta di Vicenza Monza valutiamo le possibili scelte dei due allenatori, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Vicenza Triestina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Triestina non è disponibile: le partite del campionato di Serie C infatti sono esclusiva, per il quinto anno consecutivo, della piattaforma elevensports.it. Dovrete armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la partita in diretta streaming video; potrete decidere di abbonarvi al servizio con una quota stagionale (gratis per chi rinnovasse la sottoscrizione dallo scorso anno) oppure acquistare di volta in volta il singolo match, che salvo eccezioni ha un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA TRIESTINA

Per Vicenza Triestina Giovanni Colella dovrebbe confermare il 4-3-1-2: Cinelli spera in una maglia a centrocampo ma Zonta è quasi un intoccabile e Nicolò Bianchi arriva da una doppietta, dunque sarà difficile modificare il centrocampo di domenica scorsa e questo vale anche per Pontisso. In difesa Davide Bianchi e Stevanin saranno i due terzini ai lati di Pasini e Bizzotto che giocano a protezione del portiere Grandi; Curcio dovrebbe essere nuovamente destinato ad agire come trequartista, nel tandem offensivo Guerra e Giacomelli partono in vantaggio su Maistrello che però se la può giocare fino all’ultimo. Nella Triestina il portiere Offredi sarà protetto da Malomo e Lambrughi, con Formiconi e Frascatore sugli esterni; cerniera mediana con Maracchi e Coletti che sono in vantaggio su uno Steffé che è in ballottaggio anche con Procaccio per una maglia sulla trequarti, dove Bariti e Beccaro dovrebbero essere i laterali. Costantino, in gol domenica, si gioca il posto con il Diablo Granoche che parte nettamente favorito.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote previste per Vicenza Triestina indicano nella squadra di casa la favorita: la pensa così anche l’agenzia di scommesse Snai, per la quale il segno 1 da giocare per la vittoria del LaneRossi vale 2,55 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2,80 che è stato invece posto sull’eventualità del successo esterno, regolata dal segno 2. Con il pareggio, ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe ad un valore di 3,05 volte quello che avrete deciso di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA