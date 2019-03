Diretta Vis Pesaro Sudtirol/ Streaming video e tv: formazioni al Benelli (Serie C)

Vis Pesaro Sudtirol, diretta dall’arbitro Adalberto Fiero della sezione Aia di Pistoia, si gioca alle ore 14.30, prima partita della domenica per quanto riguarda il girone B in questa trentunesima giornata della Serie C 2018-2019. Esaminando la classifica, possiamo dire che Vis Pesaro Sudtirol sarà una partita importante per le esigenze di entrambe le formazioni: i padroni di casa marchigiani hanno 35 punti, devono tenere dietro le zone calde e provare invece ad avvicinare i playoff, mentre il Sudtirol a quota 46 punti cerca la migliore posizione possibile nella griglia della post-season. Settimana scorsa la Vis Pesaro aveva ottenuto un buon pareggio per 1-1 sul campo del Monza, il Sudtirol invece è reduce da una inattesa sconfitta casalinga per 1-2 al cospetto della Giana Erminio.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO SUDTIROL

Osserviamo adesso le probabili formazioni per Vis Pesaro Sudtirol. Leonardo Colucci potrebbe schierare i marchigiani con il 3-4-2-1: Gennari, Pastor e Briganti nella retroguardia a tre davanti a Tomei; nella linea mediana Petrucci, Botta, Paoli e Rizzato, mentre il reparto offensivo della Vis Pesaro dovrebbe essere formato da Voltan e Buonocunto sulla trequarti in appoggio al centravanti Olcese. La replica del Sudtirol di Paolo Zanetti invece dovrebbe prevedere un 3-5-2 con questi possibili interpreti: Nardi in porta, protetto dai tre difensori Pasqualoni, Casale e Vinetot; nel folto centrocampo a cinque Tait, Fink, Morosini, De Rose e Fabbri; nel tandem d’attacco infine Mazzocchi e Romero.

PRONOSTICO E QUOTE

Come ultima cosa, eccovi il pronostico di Vis Pesaro Sudtirol secondo le quote dell’agenzia di scommesse Snai. Sono favoriti i padroni di casa marchigiani, ma non di molto: infatti il segno 1 è proposto a 2,50, poi si sale a 2,90 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine il segno 2 varrebbe 2,95 volte la posta in palio per chi avrà creduto nelle possibilità del Sudtirol.



