Ospina sviene in campo: come sta/ Video Napoli: corsa in ospedale, arriva la moglie

Paura allo stadio San Paolo di Napoli per l’infortunio del portiere David Ospina nel match con l’Udinese. Dopo un contrasto a inizio partita con l’attaccante Ignacio Pussetto è stato fasciato alla testa, quindi è rimasto in campo, ma è apparso poco lucido sulle due reti subite. Poi al 40′ si è accasciato improvvisamente e da solo a terra prima di essere sostituito. L’impatto in quello scontro era stato fortissimo, al punto tale che verso la fine del primo tempo di Napoli-Udinese è svenuto in campo. L’estremo difensore colombiano ha perso i sensi: immediati i soccorsi per il portiere, subito trasportato fuori dal campo tra gli applausi del pubblico. Poi è stato sistemato in un’ambulanza che l’ha portato in ospedale. La dinamica è chiara: Ospina in uscita è stato letteralmente travolto dall’attaccante dell’Udinese che lo ha colpito alla testa con il piede. Rimasto a terra visibilmente dolorante, il portiere ha riportato un brutto taglio all’altezza del lato destro della fronte. Per questo è stato realizzato un caschetto improvvisato con cerotti e fasce, ma non è bastato.

OSPINA SVIENE IN CAMPO DOPO COLPO ALLA TESTA

Il medico sociale del Napoli aveva ricevuto l’ok di Ospina dopo il suo intervento, quindi il portiere è rimasto in campo. Ma nel finale di primo tempo la grande paura. Si è accasciato al suolo apparentemente privo di sensi. Il portiere colombiano, con le braccia larghe e a pancia su, è stato subito circondato dai compagni che volevano capire le sue attenzioni e nel frattempo richiamavano l’attenzione della panchina. Subito è entrata in campo la barella, con Ospina che dopo qualche secondo ha mosso le gambe. Così ha fatto tirare un sospiro di sollievo al San Paolo, prima ammutolito per la paura e poi scioltosi in un lungo applauso. Ora si attendono notizie sulle sue condizioni dall’ospedale. Lì sarà sottoposto agli approfondimenti del caso per capire cosa è successo esattamente dopo il colpo rimediato alla testa. L’auspicio è che arrivino buone notizie su Ospina, a cui facciamo gli auguri di una pronta ripresa. Stando a quanto riportato da Sky Sport, ora sarebbe cosciente, inoltre in ospedale è stato raggiunto dalla moglie.

#ExVerdolagasXElMundo David Ospina (@D_Ospina1) se desmayó y sale del partido. Irá al hospital para realizarle exámenes médicos. Seguramente no irá a Asia para jugar con la Selección Colombia (@FCFSeleccionCol). pic.twitter.com/aJzTlvv7vE — RadarVerdolaga (@VerdolagaRadar) 17 marzo 2019





